Gianluca Galtrucco, Time Traveler

Espèces d’espaces

Depuis qu’il a démé­nagé de Milan à Los Angeles dans les années 1990, Gian­luca Gal­trucco a réa­lisé un court métrage et pro­duit deux livres de pho­to­gra­phie. Avec Time Tra­ve­ler, il nous pro­jette dans un cos­mos qui en finit avec la science.

Ovnis, objets désuets ou futu­ristes ou inso­lites (un astro­naute en train de man­ger dans un res­tau­rant) sont l’objet de scènes impro­bables qui racor­nissent le temps et l’espace.

La fas­ci­na­tion pour les voyages spa­tiaux a com­mencé dans la jeu­nesse de l’artiste lorsqu’il allait voir les films sur l’espace et lisait des romans de science-fiction. Parmi ses livres pré­fé­rés : Atlante, basé sur des pho­tos, de Luigi Ghirri et Les cités invi­sibles d’Italo Cal­vino.

Arri­vant à Los Angeles, dans la capi­tale du cinéma mon­dial il a ren­con­tré un cos­mos fol­le­ment inco­hé­rent, dans lequel le luxe, l’artifice, le spec­tacle et le gla­mour jouxtent la pau­vreté, la naï­veté, le crime et la moro­sité. “C’est la vie sur­réa­liste de Los Angeles, un lieu d’incongruités visuelles, comme dans les films de science-fiction” écrit-il.

L’artiste ita­lien a pris ses images autour de Los Angeles et des endroits qui évoquent des visions d’êtres sen­sibles d’un autre monde et d’OVNI. Son tra­vail se veut aussi la pour­suite par l’humanité d’efforts plus extra­or­di­naires qu’elle-même.

Time Tra­ve­ler devient une contem­pla­tion, une médi­ta­tion visuelle sur les cieux, sur les voyages spa­tiaux et sur la vie extra­ter­restre. Et la série suit des intrigues dis­tinctes : le voyage spa­tial et le retour sur Terre des astro­nautes et leur vie quo­ti­dienne, l’enlèvement pos­sible d’humains par des extra­ter­restres et les entrailles métal­liques de l’industrie aérospatiale.

Gian­luca Gal­trucco, Time Tra­ve­ler, gale­rie Leica, West Hol­ly­wood, USA, aout 2022.

https://gianlucagaltrucco.com