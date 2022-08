Simon second & Lender Shell, Elias Ferguson — t.01 : “1937, L’Héritier”

À chaque dynas­tie, une origine…

En avril 1937, un homme fuit devant des indi­vi­dus sur l’île écos­saise d’Islay. Réfu­gié sur une aspé­rité rocheuse, il glisse et tombe de la falaise.

Deux jours plus tard, à Oxford, au Mer­ton Col­lege, après une dis­pute avec d’autres étu­diants où il se fait trai­ter de fils de scien­ti­fique raté, un élève est convo­qué à la direc­tion. Dans le bureau, il est étonné de trou­ver Andrew, le major­dome de son père. Ce der­nier est mort et Elias doit ren­trer au domaine.

Au matin, deux visi­teurs se pré­sentent pour ren­con­trer Wal­ter Fer­gu­son. Déso­lés de son décès, ils expliquent les rai­sons de leur pré­sence. Il y a quatre ans, ils l’ont écon­duit quand il était venu pré­sen­ter un pro­jet de ligne fer­ro­viaire sous-marine reliant Port­na­ha­ven à New York. Mais la situa­tion a évo­lué. “À pré­sent, Hit­ler est chan­ce­lier, l’Asie est une pou­drière, Sta­line s’avère extrê­me­ment dan­ge­reux…“

Et Elias découvre un véri­table empire indus­triel invi­sible dont il doit prendre la direc­tion alors que de toutes parts des agents étran­gers veulent s’emparer des décou­vertes de son père, décou­vertes qui offrent un incroyable poten­tiel d’applications militaires…

Autour de décou­vertes qui pour­raient s’avérer redou­tables dans de mau­vaises mains, avec un cadre où les ten­sions poli­tiques sont exa­cer­bées, comme aujourd’hui, le scé­na­riste conçoit un récit qui laisse une large place à l’aventure et à l’action. Le jeune héros doit faire des choix stra­té­giques mais il est entraîné dans de mul­tiples équi­pées pour sau­ver sa vie. D’ailleurs, le dénoue­ment du pré­sent tome ouvre sur des pers­pec­tives fort inter­ro­ga­tives.

Les dia­logues sont enle­vés et offrent des répar­ties élé­gantes. Ainsi, sans perdre l’esprit, il pro­pose, loin des insultes gros­sières qui ont trop sou­vent cours par les défi­cients du voca­bu­laire : “Ta mère m’a écrit. Je ne serai fina­le­ment pas le père de ton petit frère. Son avor­te­ment s’est bien passé.”

Lender Shell assure un des­sin réa­liste, d’une belle toni­cité pour rendre visible l’énergie du scé­na­rio. Si les per­son­nages, très sou­vent en gros plan, occupent une large place, les fonds et les décors sont bien res­ti­tués et détaillés, tant les inté­rieurs des demeures que les vues exté­rieures.

La cou­leur, œuvre d’Albertine Ralenti, assure une belle lumière aux planches, met­tant en valeur les dif­fé­rentes atmo­sphères de l’histoire.

Un pre­mier tome de mise en place dyna­mique avant de connaître la direc­tion que pren­dra le scé­na­rio : déve­lop­pe­ment d’un empire indus­triel, aven­tures débri­dées ou une com­bi­nai­son des deux ?

serge per­raud

Simon Second (scé­na­rio), Len­der Shell (des­sin) & Alber­tine Ralenti (cou­leur), Elias Fer­gu­son — t.01 : 1937, L’Héritier, Vents d’Ouest, coll. “24x32”, juin 2022, 56 p. – 14,95 €.