Jean Rolin, La Traversée de Bondoufle

Lapins levés

Pour explo­rer le monde, Jean Rolin ouvre de manière inat­ten­due : “Lorsque Dieu a créé le lapin, s’attendait-il à ce qu’on le retrouve si nom­breux, de nos jours, à Aulnay-sous-Bois?”.

A par­tir de là tout est pos­sible. Même si de Bon­doufle, com­mune pavillon­naire et péri­phé­rique de l’Essonne, il sera peu question.

L’auteur l’aura tra­ver­sée dans le but pro­phy­lac­tique de décou­vrir l’Ile-de-France côté jar­din, même sous l’aspect peu enga­geant d’un champ de maïs des­sé­ché ou d’un che­min sans issue. Rolin fait par­tie de ces curieux qui, au même titre que Marianne Alphand (mais selon un autre prin­cipe), quit­tant Paris, visite ses larges péri­phé­ries, au-delà même de la simple banlieue.

Dans ce potage visuel, le pay­sage mêle la ville et la cam­pagne, ou leurs suc­cé­da­nés. Une telle zone reste floue entre urba­nisme, agri­cul­tures, espaces sau­vages ou à l’abandon.

L’odyssée est par­ti­cu­lière et per­met de décou­vrir un monde sou­vent mal vu, mal dit entre rocades, chan­tiers, zones pavillon­naires et indus­trielles forêts et chemins.

Un tel périple n’est pas for­cé­ment com­mode et absurde là où le “pays” prend des aspects aussi comiques que déses­pé­rés.” Entre un champ de céréales et un quar­tier pavillon­naire, je remar­quai un détail qui m’avait échappé jusque-là, bien qu’il appar­tînt aussi à cette limite, et qui était, monté sur un poteau, un dis­tri­bu­teur de sachets d’hygiène­ canine.”

Nous entrons ainsi dans des espaces de déré­lic­tion.

Et si rien n’a lieu que le lieu, celui-ci est lar­ge­ment dépri­mant tant il est défait.

jean-paul gavard-perret

Jean Rolin, La Tra­ver­sée de Bon­doufle, P.O.L édi­teur, juillet 2022, 208 p. — 19,00 €.