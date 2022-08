Arnaud Talhouarn, Poèmes écrits sur du papier

Résis­tances

Arnaud Tal­houarn est né en 1973 à Paris. Il vit actuel­le­ment entre cette ville, Shan­ghai et Xi’an. Il a publié des poèmes, des nou­velles, des récits de voyage et des cri­tiques lit­té­raires dans de nom­breuses revues et sur plu­sieurs sites dont “Triages”, “L’Atelier du roman”, “RAL, M”.

S’il se dit dans son livre “vaincu” avec “pas de cœur pour le com­bat”, il prouve néan­moins le contraire avec un goût certes amer : il craint tou­jours que, dans la conquête de quelque chose de contem­po­rain, son écri­ture “sente” l’ancien, le moisi”. “‘odeur dou­ceâtre de la vieille­rie littéraire”.

Mais qu’il se ras­sure. Le contenu de son texte, fruit de ses entrailles et de sa culture, insuffle du nou­veau.

Qu’importe s’il tient l’écriture comme une acti­vité dou­teuse voire nui­sible qui le pousse à écrire dehors ou à dis­tance par mesure de prophylaxie.

Il trans­forme ainsi son cri impli­cite en mots. Per­plexe et animé d’une déri­sion envers ce qu’il crée, Tal­houarn prouve qu’il est tou­jours pos­sible de redé­mar­rer une poé­sie aussi nar­ra­tive , dis­cur­sive qu’évocatrice pour atteindre un accom­plis­se­ment là où le sens fait signe.

Tout ici “fait” départ et congé­die toute pré­vi­sion. Chargé d’un back­ground poé­tique (de Rim­baud via Bor­gès et Celan jusqu’aux poètes contem­po­rains), l’auteur main­tient sa créa­tion bien au-dessus d’une simple ligne de flottaison.

Sa méthode est aride. D’autant que sou­vent l’auteur jouxte le vide et s’adresse des reproches. Mais tout avance à l’insu même de plein gré.

Le poète reste un clan­des­tin et irré­gu­lier de la langue comme des écoles. Il refuse d’être un auto­mate au nom des mères plus que des re-pères et autres rois nus.

jean-paul gavard-perret

Arnaud Tal­houarn, Poèmes écrits sur du papier, Edi­tons Le Cou­drier, coll. Cou­draie, Mont-Saint-Guibert, Bel­gique, juin 2022, 120 p — 29,00 €.