Jesper Just, Intercourses

Balades

Grands Bou­le­vards hauss­ma­niens, la Tour Eif­fel, tous ces sites fami­liers, mais aussi des idéo­grammes chi­nois sur les pan­neaux de signa­li­sa­tion et des ter­rains vagues qui n’ont rien de pari­siens.

Est-ce la vision dys­to­pique d’un Paris en ruine ? Les bam­bous et la lumière vio­lete des lampes de crois­sance que Just a dis­po­sés sur le par­cours de l’installation aug­mentent l’impression d’étrangeté. Just crée ainsi un jeu sub­til entre natio­na­lité et iden­tité qui désta­bi­lise notre rap­port au lieu et au territoire.

Inter­courses est pro­jeté sur cinq écrans géants dis­po­sés de telle manière qu’il est impos­sible de les regar­der en même temps et de sai­sir un dérou­le­ment chro­no­lo­gique. Le spec­ta­teur doit déci­der vers où il oriente son regard, sur quel écran il se concentre, fai­sant ainsi son propre mon­tage du film.

L’atelier de design new-yorkais Wkshps a conçu un livre dont la struc­ture et le rythme res­ti­tuent avec finesse l’esprit de la pièce, don­nant à sen­tir la dyna­mique du film dans son lien à l’espace de l’installation.

jean-paul gavard-perret

Jes­per Just, Inter­courses, Textes en anglais de Giu­liana Bruno, Marente Bloem­heu­vel, Jaap Gul­de­mond, Jovana Sto­kic, Svala Vagns­dat­ter Ander­sen, Edi­tions Manuella Paris, 2022, 252 p. — 25,00 €.