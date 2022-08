Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Doucet (exposition)

· 1900 - 1910 :

les toutes pre­mières années Au tout début du XXe siècle, Matisse s’intéresse à la gra­vure. Lui qui a com­mencé à peindre il y a déjà plus d’une décen­nie s’ouvre un nou­veau champ de recherches. Avec une série de nus, d’autoportraits, cette pre­mière par­tie donne à voir com­ment Matisse expé­ri­mente ce nou­veau medium, ten­tant une mul­ti­pli­cité de tech­niques, d’approches, de formes, et cher­chant com­ment tirer parti de ces décou­vertes. La ligne, très clas­sique ou très fauve, guide sa main.

· Les années 1910, années de guerre En 1914, Matisse n’est pas mobi­lisé sur le front, alors que ses fils le sont. Il veut se rendre utile, sou­te­nir les per­sonnes mobi­li­sées et leurs familles. Une série de por­traits de ceux et celles qui sont res­tés à l’arrière consti­tuera son effort de guerre. Pour cela, la tech­nique de l’estampe, facile à repro­duire et peu coû­teuse à ache­ter, à offrir, fait mer­veille en une période où il est dif­fi­cile de déblo­quer des fonds. Elle prend une dimen­sion sociale. Matisse donne en sous­crip­tion sa série d’estampes. Les col­lec­tion­neurs — dont Jacques Dou­cet– achètent. Le fruit de la vente est offert aux familles des sol­dats mobilisés. · Les années 20, années niçoisesC’est l’après-guerre, les années de bon­heur, de contem­pla­tion, sous le soleil de Nice où Matisse s’est ins­tallé. Une période où les femmes prennent une grande impor­tance dans son œuvre, ainsi que les motifs orien­taux. C’est le temps des belles oda­lisques, dont la Grande oda­lisque à la culotte baya­dère, L’odalisque au magno­lia, des œuvres très déco­ra­tives, très sédui­santes. Un tra­vail sur le fond et la forme, qui vise au plai­sir des yeux. Les années bon­heur.· Les années 30 — 40,

et les papiers décou­pésAlors que l’inquiétude monte sur fond de ten­sions inter­na­tio­nales, puis de guerre, Matisse découvre le poten­tiel des images en mou­ve­ment. Le cinéma va par­ti­cu­liè­re­ment influen­cer sa créa­tion. Matisse cherche à cap­ter la flui­dité, à cap­tu­rer le mou­vant pour créer ce qu’il nomme une « ciné­ma­to­gra­phie de la sen­sa­tion». Pen­dant les années de guerre, il est très malade, subit une lourde inter­ven­tion et est alité plu­sieurs mois. Dans l’incapacité de peindre, il lit, et c’est une forme de renais­sance. Animé d’une éner­gie créa­trice peu com­mune, il se rap­proche des mots. Il des­sine et grave pour Les Fleurs du mal de Bau­de­laire, Pasi­phaé de Mon­ther­lant, en intro­dui­sant l’énergie d’une écri­ture cur­sive, qui vient pro­pul­ser lit­té­ra­le­ment les images et le sens. Il se pas­sionne pour le papier, qu’il va décou­per. Il va désor­mais « des­si­ner avec des ciseaux », en com­po­sant des col­lages de papiers décou­pés. C’est une autre approche de la ligne, colo­rée, musi­cale. En 1947, avec les com­po­si­tions ryth­mées de l’album Jazz, Matisse « fait chan­ter une sorte de musique en couleur ».