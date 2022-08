M. J. Arlidge, 60 minutes

Finir ce qui a été commencé ?

M. J. Arlidge pro­pose la neu­vième enquête de son héroïne, la com­man­dante Helen Grace du bureau des affaires cri­mi­nelles de Sou­thamp­ton, une femme au lourd passé, qui mène ses recherches tam­bour battant.

En fin de jour­née, Jus­tin Lan­ning quitte son opu­lent bureau et prend l’ascenseur pour retrou­ver la voi­ture pri­vée avec chauf­feur qui le ramè­nera dans la demeure qu’il par­tage avec Adam. L’ascenseur se bloque et une voix mas­cu­line lui mur­mure qu’il ne lui reste qu’une heure à vivre.

Helen Grace se mesure, par motos inter­po­sées, à Joseph Hud­son, l’homme qui a su se glis­ser dans son inti­mité.

Dans la voi­ture, Jus­tin s’inquiète car la route sui­vie n’est pas la bonne. Mais le véhi­cule s’arrête sur un chan­tier. Il est extirpé vio­lem­ment du véhicule.

Au matin, alors qu’Helen et Joseph échangent des confi­dences, elle est appe­lée car il y a un cadavre. Parce qu’il est sur la liste des por­tés dis­pa­rus, l’identité du mort est trou­vée. Il s’agit de l’un de ces lycéens qui, il y a huit ans, ont été séques­trés et tor­tu­rés par Daniel King, un tueur en série. Sur les cinq, quatre ont pu s’échapper. S’ils ont eu du mal à se remettre des trau­ma­tismes, leur situa­tion a bien évo­luée. Jus­tin avait réussi dans une affaire en lien avec des com­pa­gnies pétro­lières, Maxine a écrit un livre sur leur aven­ture, livre qui s’annonce comme un best-seller. Par contre, Cal­lum et Fran sont res­tés très mar­qués. Rachel est morte.

Alors qu’elle doit faire une pré­sen­ta­tion de son livre, Maxine reçoit un appel lui annon­çant qu’il ne lui reste qu’une heure à vivre…

Cette fois, Helen doit faire face à une menace qui plane sur un groupe de jeunes gens qui ont vécu, il y a huit ans, des évé­ne­ments ter­ri­fiants. Si les vic­times poten­tielles sont donc connues, il faut tra­quer le tueur. Or, celui qui les avait ter­ro­ri­sés a com­plè­te­ment dis­paru après l’incendie de sa mai­son.

Le roman­cier passe en revue les méca­nismes des enquêtes et raconte, par le bais d’extraits du livre de Maxine, ce qui s’est passé dans les pre­mières heures de la cap­ti­vité des ado­les­cents. C’est ainsi que le lec­teur découvre le cadre dans lequel se sont dérou­lés les faits. Le groupe par­ti­ci­pait à un concours pour leur collège-lycée de Sou­thamp­ton, le Prix du duc d’Édimbourg. Une suite de déboires cli­ma­tiques et de mal­adresses, les obligent à trou­ver un refuge. Tou­te­fois, c’est la ver­sion de l’auteure, qui n’est peut-être pas tota­le­ment la vérité.

C’est aussi la vie de l’héroïne, vie pro­fes­sion­nelle certes, mais aussi vie sen­ti­men­tale. L’auteur fait part de ses inter­ro­ga­tions quant à la per­sonne pour qui elle res­sent de l’intérêt, mais aussi la vie de ses proches comme Char­lie Brooks qui est enceinte et proche de l’accouchement.

L’introduction d’un per­son­nage téné­breux en la per­sonne du capi­taine Hud­son va, sans nul doute, poser de nou­veaux pro­blèmes à Helen dans tous les domaines.

Le récit s’attarde à décrire la façon dont les sur­vi­vants ont pu, ou n’ont pas pu, sur­mon­ter les séquelles avec des élé­ments psy­cho­lo­giques pas­sion­nants. Bien sûr, Emi­lia Gara­nita, cette jour­na­liste très foui­neuse, fait des siennes pen­dant l’enquête. Quelques intrigues secon­daires, des fausses pistes, des sus­pects qui, bien que pra­ti­quant des acti­vi­tés très dou­teuses, ne sont pour rien dans l’affaire.

Et M. J. Arlidge, avec un art du récit, ren­force celui-ci par une suc­ces­sion de courts cha­pitres, 134 pour quelque 480 pages de texte.

Ce roman, super­be­ment construit, s’il se ter­mine par un dénoue­ment à la hau­teur de ce que sait faire Helen Grace, main­tient une ten­sion glaçante.

serge per­raud

M. J. Arlidge, 60 minutes (All Fall Down), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Séve­rine Que­let, Les Escales, coll. Noires, février 2022, 496 p. – 22,00 €.