Mihail Sebastian, Femmes

Couples

Mihail Sebas­tian est l’un des plus grands écri­vains rou­mains du XXe siècle. Roman­cier, auteur dra­ma­tique, essayiste, jour­na­liste, il a laissé une œuvre qui connaît un grand suc­cès dans l’Europe entière.

Après Pro­me­nades pari­siennes où l’auteur brosse un por­trait de la France des années 1930, L”Herne édite son recueil de nou­velles, Femmes, paru en Rou­ma­nie en 1933.

S’y suivent les aven­tures amou­reuses de Ste­fan Vale­riu. Mihail Sebas­tian se fait obser­va­teur des rela­tions hommes-femmes, dis­sèque le sen­ti­ment amou­reux dans toute sa com­plexité, ana­lyse les jeux de séduc­tion des uns et des autres et nous plonge dans l’insouciance des amours de vacances — entre autres d’un couple qui l’intrigue : “La femme, pas encore vieille, a quelque chose de glo­rieux dans sa beauté. Trente-cinq ans peut-être. Ou davan­tage. (…). L’homme qui lui tient com­pa­gnie est un ado­les­cent. Pas plus de vingt ans. […] Amant ? Mari ? Gigolo ?”

Bercé par le rythme de stac­cato du style, l’auteur se trouve entraîné dans des dérives où se mêlent non sans humour choses et êtres vus dans la remé­mo­ra­tion des croyances sur l’amour.

jean-paul gavard-perret

Mihail Sebas­tian, Femmes, tra­duit du rou­main par Alain Paruit, L’Herne, coll. Car­nets de L’Herne, Paris, avril 2022, 224 p. — 14,00€.