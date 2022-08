Kourtney Roy, Queens of Nowhere (exposition)

Farces et attrapes

Les égé­ries façon Kourt­ney Roy sont des femmes rebelles à la beauté fatale ou des ména­gères sur­me­nées, manière de jouer avec les sté­réo­types pour les brouiller avec humour.

Née au Canada, son père était cow-boy. Dès lors, elle a créé à son tour d’étranges wes­terns aux pay­sages urbains ou éten­dues déser­tiques . Assu­mant tous les rôles — du sto­ry­board au sty­lisme, cadrage, mise en lumière, maquillage, et direc­tion d’acteur -, elle-même pose et se trans­forme devant l’objectif .

Queens of Now­here pré­sente plu­sieurs séries réa­li­sées sur une dizaine d’années. La créa­trice reste tou­jours plus gla­mour, accom­pa­gnée de bel­lâtres à la mus­cu­la­ture bour­sou­flée. Déri­sion et l’autodérision règnent en maître.

Une mémoire est enga­gée là où se lient l’anecdote secon­daire quoique capi­tale et l’intimité de l’artiste. Elle reste le per­son­nage clé de scènes aussi banales qu’étranges et per­tur­bantes.

En consé­quence, elle crée tout un jeu grave et ludique dans ce qui demeure sans prises pour le regardeur.

Tout demeure ouvert entre la réa­lité et le fantastique.

jean-paul gavard-perret

Kourt­ney Roy, Queens of Now­here, Gale­rie Esther Woer­de­rhoff, Paris, été 2022.