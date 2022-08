La poé­sie et ses pas

Liant la marche à la poé­sie, David Mus trouve dans l’avancée phy­sique celle qui trans­fuge en sa langue.

Existe donc tou­jours dans ce pas des pas l’intervalle où les choses comme les êtres sont et ne sont pas.

La marche reste néan­moins et avant tout l’avancée des mots dans la langue qu’ils créent dans leur mou­ve­ment.

Car si Mus écoute le par­ler des pierres, il entame avec elles l’échange entre leur langue et la sienne, sa colonne d’air et le ” Branle / donné aux collines”.

La langue poé­tique joue ainsi de la res­pi­ra­tion du dehors et du dedans dans ce qui est porté par le vent là où cra­pa­hu­ter devient le mar­che­pied à l’appel d’air de l’écriture.

jean-paul gavard-perret

David Mus, Saillie, Julien Nègre édi­teur, 2019, 52 p. — 18,00 €.