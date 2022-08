L’amant au lit se tue et l’amante qui se trouve sou­mise à ce che­va­let d’insomnie sous la lucarne d’une lune rouge roule avec lui dans le drap du stupre. Ils vivent l’un en l’autre même si par­ler ainsi est facile lorsqu’on s’étend de la sorte à l’abri des neiges en écou­tant les bruits sourds qui montent du pays pris dans le piège de la blan­cheur tom­bée sur la ville et qui semble s’étendre sur des mèches jadis brunes.

Elle le ras­sure : “tu n’as guère changé, sauf tes tempes à cou­leur d’écume. Mais qu’importe c’est toi que je veux”. Il faut la tenir pour addict aux hommes suaves et véné­neux. Elle les porte en elle comme un secret. Certes, elle en éprouve par­fois des maux de tête alors, pour essayer de refroi­dir sa fièvre, elle pose son front nu contre un tel homme et s’amuse à leurs jeux qui jamais ne lui appa­raisse contrai­gnants ou ennuyeux.

Disons le tout cru : elle se laisse enfour­cher sur de tels ani­maux avec entre ses cuisses leur pelage qui va l’amble à tra­vers ses landes bour­rues faites de soleil fraî­chi de faible brise, de bruit de feuillage remué voire d’herbe cou­chée et de gros cailloux rou­lés par le sabot de sa mon­ture pour vivre des jours infi­nis avec pour seul repas l’amour et l’eau fraîche.

En res­pi­rant puis­sam­ment les odeurs de trans­pi­ra­tion de son che­val de trait jusqu’à une ivresse un peu lourde comme en ont les femmes les jours d’été où il fait trop chaud. Lui vit fiè­re­ment dans un tel atte­lage sans se sou­cier des forces blot­ties vivantes et que, par une grâce incon­nue, il ne cesse de rete­nir jusqu’à revienne le jour et qu’ils se fassent mon­ter du thé anglais et que l’un d’eux reprenne le train pour Amrit­sar où les Sikhs jadis révol­tés répan­daient la terreur.

jean-paul gavard-perret