Alex The Astronaut, How To Grow A Sunflower Underwater

Folk gay

Alexan­dra Lynn (née le 3 mars 1995), connue pro­fes­sion­nel­le­ment sous le nom d’Alex the Astro­naut, est une auteure-compositrice-interprète folk-pop aus­tra­lienne.

Elle s’identifie comme gay et sa musique est folk pop et folk­tro­nica, proche du musi­cien aus­tra­lien Paul Kelly.

Elle est consi­dé­rée comme l’un des auteurs-compositeurs les plus impor­tants d’Australie. Son pre­mier album “The Theory of Abso­lu­tely Nothing” est sorti en 2020. Elle pré­sente son deuxième opus “How to Grow A Sun­flo­wer Under­wa­ter” où fusionnent espiè­gle­rie et pro­fon­deur en docu­men­tant les com­plexi­tés de la vie.

Sa force créa­trice est sou­le­vée par un sens de l’empathie et un nou­veau niveau de trans­pa­rence émo­tion­nelle. Le déchi­rant “Ride My Bike”, qui clôt l’album, traite de la fin d’une rela­tion et de la manière d’aller de l’avant avec ce que l’on a appris de quelqu’un d’autre.

jean-paul gavard-perret

Alex The Astro­naut , How To Grow A Sun­flo­wer Under­wa­ter, Ber­tus France, 2022.