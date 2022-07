Eduardo Mazzeo, L’été

Serpents de mer

Photo­graphe mini­ma­liste et pay­sa­giste, Eduardo Maz­zeo tire sans doute de son expé­rience d’architecte son don de la com­po­si­tion et de la lumière.

Théâ­tra­li­sant le réel, sa res­ti­tu­tion fas­cine sou­vent non sans humour.

L’image offerte est chaque fois bien plus qu’une image. Par ce qu’elle donne à voir, elle jette le trouble en des centres où divers che­mins se perdent en une lumière gra­phi­tée.

Celle-ci fait de chaque per­son­nage ou de chaque lieu un proche et un lointain.

Plusieurs pos­sibles affleurent dans le noir et le blanc comme dans la cou­leur et semblent réson­ner encore dans les bruits de la ville ou de bord de mer. Le pho­to­graphe mila­nais efface les pen­sées de néant.

Sur­gissent des pré­sences à fleur de diverses sur­faces, leur “peau” consti­tue sou­vent un ser­pent de mer.

jean-paul gavard-perret

Eduardo Maz­zeo, L’été, 2022, instagram.com/eduardo.mazzeo