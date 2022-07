Éric Stalner, Bertille & Bertille — L’étrange boule rouge

Quand ce qui est inconnu…

Avec un couple impro­bable de héros, un com­mis­saire au carac­tère bou­gon et une jeune noble de 22 ans au carac­tère pri­me­sau­tier, le scé­na­riste entraîne son lec­teur dans une aven­ture pal­pi­tante et déli­cieu­se­ment rusée.

Dans un bis­trot de ban­lieue, un cer­tain Palovski se fait arrê­ter par deux poli­ciers sous les ordres du com­mis­saire Ber­tille. Tan­dis qu’ils rentrent au quai des Orfèvres en voi­ture, une grosse boule rouge leur coupe la route pour atter­rir dans la forêt. Le com­mis­saire, accom­pa­gné d’un agent, s’approche pen­dant que l’autre reste pour gar­der le pri­son­nier. Alors qu’il est aba­sourdi par ce qu’il voit, une jeune femme, élé­gam­ment vêtue, sort des four­rés. Elle s’approche, séduite par cette énorme boule.

Deux coups de feu reten­tissent, le poli­cier resté de garde s’est fait sur­prendre et le pri­son­nier a fui. Mais le com­mis­saire veut savoir d’où sort cette jeune femme. Elle lui explique qu’elle rentre de chez une amie et qu’elle a vu ce truc dans le ciel, quelle a voulu en savoir plus.

Envoyant ses limiers sur les traces du fugi­tif, il uti­lise l’automobile et le chauf­feur de la jeune femme. Elle finit, face à sa lourde insis­tance, par lui dévoi­ler son iden­tité. Elle est majeure et s’appelle Ber­tille de Cha­vronnes des Argons.

Mais le com­mis­saire n’est pas au bout de ses peines car le Pré­fet de police le har­cèle pour qu’il retrouve le pri­son­nier et qu’il vienne à bout de cette boule qui… gros­sit. Or, ni les explo­sifs, les bombes, les pilon­nages ne l’égratignent. Et selon les scien­ti­fiques, dans quelques jours, elle aura tel­le­ment grossi que…

Avec cette étrange boule d’un rouge écla­tant, arri­vée dans une période com­prise entre juillet 1926 et novembre 1928, l’auteur illustre les atti­tudes face à l’inattendu. Trop sou­vent, face à l’inexplicable, à l’étrange, la peur s’installe et la réac­tion humaine est d’essayer de détruire ce qui est consi­déré comme une menace.

Mais la boule ima­gi­née par Éric Stal­ner est une menace. Elle gros­sit selon une règle mathé­ma­tique qui, si elle est consta­tée, reste incom­pré­hen­sible. La masse qu’elle va repré­sen­ter est fabu­leuse et entrai­nera une suite de catastrophes.

Paral­lè­le­ment, le com­mis­saire, qui ren­contre de plus en plus sou­vent la jeune femme, est confronté à des pro­blèmes bien épi­neux comme retrou­ver cet indi­vidu dont la dis­pa­ri­tion est aussi inex­pli­cable. Quoique !

Les dia­logues sont pétillants et les échangent entre les héros sont enle­vés et humoristiques.

En auteur com­plet, Éric Stal­ner assure des­sin et mise en cou­leurs. Il pro­pose, pour cette der­nière, une palette très four­nie des dif­fé­rentes teintes que l’on peut trou­ver entre le blanc intense et le noir inté­gral. La seule autre cou­leur est le rouge qui habille la boule, mais qui se trouve aussi sur les lèvres de l’héroïne et sur quelques acces­soires ves­ti­men­taires comme une écharpe, un boa…

Certes, on retrouve le des­sin si carac­té­ris­tique de l’auteur bien qu’ici il recon­naisse avoir retenu un trait plus léger, peut-être moins réa­liste. Mais, il en résulte une pure mer­veille graphique.

Avec ce récit où se mêle ten­sions, menaces, mais situa­tions drôles, tendres, Éric Stal­ner offre une superbe his­toire por­tée par deux per­son­nages remar­quables, que l’on espère pou­voir retrou­ver bien­tôt dans de nou­velles aventures.

Éric Stal­ner (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Ber­tille & Ber­tille — L’étrange boule rouge, Bam­boo, label “Grand Angle”, juin 2022, 104 p. – 19,90 €.