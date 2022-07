Marion Tivital, Exposition

Tivi­tal Spriritual

Le radi­ca­lisme mini­ma­liste et un rien iro­nique habite tou­jours les pay­sages de Marion Tivi­tal qui sont des usines à gaz d’un genre par­ti­cu­lier : le radi­ca­lisme minimal.

S’y créent les han­tises de lieux dont l’héritière à la façon de Pen­none pré­serve le mys­tère. Existe aussi une cri­tique impli­cite de notre temps.

Des ordon­nan­ce­ments sub­tils et doux créent un lan­gage par­ti­cu­lier et une poé­sie mys­té­rieuse en des alliances entre la terre et l’horizon.

Dès lors, la pein­ture dite de pay­sage recèle des échos par­ti­cu­liers. La pâle exis­tence péri­ur­baine, l’ennui des cam­pagnes bref la bana­lité est trans­for­mée.

Le génie d’un lieu rehaussé de volumes géo­mé­triques sans grâce est trans­for­més par un Tivi­tal Spiritual.

jean-paul gavard-perret

Marion Tivi­tal, Expo­si­tion, Gale­rie Nuage Bleu (Eli­sa­beth Picot Leroy), Mor­gat, août 2022.