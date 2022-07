John Batho, Vert menthe, jaune canari. La couleur en photographie (exposition)

Photo­gra­phier la couleur

L’objet n’intéresse guère en soi John Batho. Pour lui, il n’est que moyen de par­ve­nir à une cer­taine vision, de bâtir une chro­ma­tie com­plexe, déran­geante, qui vient en quelque sorte per­tur­ber l’image, pol­luer notre vision, la rendre plus sen­suelle qu’indicielle.

Ce ne sont pas des trompe-l’œil, le pho­to­graphe ne pré­tend pas mon­trer un autre réel, mais entraî­ner son spec­ta­teur dans une expé­rience de per­cep­tion visuelle. Le regard compte infi­ni­ment plus que la chose vue.

L’objet pho­to­gra­phié, déri­soire, n’est plus qu’un déchet, il perd toute exis­tence, tout inté­rêt, sinon, jus­te­ment, celui que lui confère le pho­to­graphe en l’instaurant sup­port de cou­leur et de lumière. La série “Pho­to­co­lore” est par­ti­cu­liè­re­ment révé­la­trice de la pra­tique de John Batho.

Dès 1963, le choix de la cou­leur appa­raît pour lui comme une évi­dence. Dans les pho­to­gra­phies qu’il prend de son envi­ron­ne­ment proche, il isole des objets du quo­ti­dien sur un fond coloré pour mieux les faire res­sor­tir et favo­ri­ser les oppo­si­tions chro­ma­tiques. Il est donc rapi­de­ment asso­cié à l’enthousiasme porté à la cou­leur qui com­mence à prendre son envol à cette époque.

L’expo­si­tion “Vert menthe, jaune canari” prend comme point de départ la série “Pho­to­co­lore” de John Batho et asso­cie épreuves d’époque et tirages plus récents, réa­li­sés selon dif­fé­rents pro­cé­dés, per­met­tant ainsi d’apprécier la maté­ria­lité de la cou­leur.

Le poten­tiel d’attraction et de séduc­tion de la cou­leur, sa rela­tion au quo­ti­dien et au banal, le rap­port à la pein­ture et à l’abstraction, sa dimen­sion nar­ra­tive sont là. Il ne s’agit pas pour eux de seule­ment pho­to­gra­phier en cou­leurs mais bien de pho­to­gra­phier la couleur.

jean-paul gavard-perret

John Batho, Vert menthe, jaune canari. La cou­leur en pho­to­gra­phie, L’Imagerie, Lan­nion, du 25 juin au 08 octobre 2022.