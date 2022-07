Jacques Clerc, Sculpture, gravure, livres d’artistes

L’aile dans le vif

Né à Lons le Saul­nier et après quelques années à Paris, Jacques Clerc s’est ins­tallé à Crest. La créa­tion des édi­tions “La Sété­rée” et de la revue “Nioques” marque le début d’une grande aven­ture édi­to­riale avec Yves Bon­ne­foy, Jac­cot­tet, Cham­baz et bien d’autres.

A par­tir des années 80,celui qui est avant tout artiste gra­veur a créé des sculp­tures monu­men­tales. Et ce cata­logue et cette expo­si­tion retracent la diver­sité d’une oeuvre d’exception.

Ecri­vain aussi, il a su expri­mer plus qu’un autre ce que repré­sen­tait l’art de la gra­vure.

A côté de Marc Pes­sin mais selon des voies dif­fé­rentes, il a inventé un savoir-faire de l’empreinte où “le désir, le jeu, le plai­sir de mettre côte à côte des sur­faces dont les formes viennent de l’intérieur” créent un monde que d’autres tech­niques (dont le cha­lu­meau) vien­dront sub­su­mer la présence.

Un tel créa­teur nous plonge dans les abîmes de la pré­sence. Et de ce para­doxe et de pra­tiques aussi fortes est née une langue plas­tique capable de tra­duire, sinon une pré­ca­rité de la pré­sence, une fra­gi­lité qu’il extrait même des élé­ments les plus mas­sifs (même s’il s’agit tout compte fait de sil­houettes dia­phanes) pla­cés en feinte de lévitation.

Jacques Clerc se frotte à des “lam­beaux” d’espace mais aussi vers une sorte d’utopie de la vision. D’où la néces­sité de cet échange entre la matière et le texte ainsi que l’intensité d’une atten­tion por­tée à l’espace par ce qui devient une “méthode” para­doxale de recons­truc­tion d’une “vérité” d’incorporation.

C’est pour­quoi une telle expo­si­tion est à voir absolument.

jean-paul gavard-perret

Jacques Clerc, Sculp­ture, gra­vure, livres d’artistes, Edi­tions Centre d’art Crest, 2022, 80 p. — 20,00 €.,

et expo­si­tion du 13 juillet au 16 octobre 2022, même lieu.