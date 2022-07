ORLAN, Manifeste ORLAN

Orlan ou les hari­cots dans le panier

Dès ses pre­mières expé­ri­men­ta­tions comme dans les der­nières, ORLAN se met en scène pour se réin­ven­ter — d’où le choix d’inscrire son nou­veau nom d’auto-baptême en majus­cule.

Papesse païenne du Body-art, elle ne cesse d’ordonner le désordre et de désor­don­ner l’ordre par le regard qu’elle pose sur le monde comme sur elle-même.

Elle crée et recrée une méthode non-méthode qui rap­pelle la façon de ramas­ser les hari­cots : il y a de belles ran­gées, l’ordre semble évident mais il faut aller d’un pied à l’autre : des lignes ima­gi­naires se croisent et se recroisent.

Mais, au bout du compte, les hari­cots sont dans le panier.

Cette cueillette per­met d’envisager l’oeuvre dans une pers­pec­tive de conti­nuité au sein de ten­sions entre plu­sieurs moda­li­tés esthé­tiques.

Au regar­deur de trou­ver ses hari­cots là où Orlan infiltre sa fré­né­sie mais aussi — liesse à part — son ordon­nan­ce­ment pas si uto­pique qu’on peut le penser.

Une fois les hari­cots dans le panier, reste à savoir com­ment le regar­deur cueilleur saura les assai­son­ner. Car les images d’ORLAN sont des pièges vers sa vérité :

“ moi que tu n’auras jamais connue.

J’ai tra­versé l’exil et l’obscure volonté

De falaises et de corps endor­mis

Diver­se­ment sur­gis­sant dans la nuit » .

Cette nuit, Orlan l’éclaire par ses étranges « sta­tues » char­nelles où la condi­tion iden­ti­taire s’altère et renait selon d’autres cri­tères. Dès ses pre­mières oeuvres aux der­nières par­fois plus concep­tuelles, la simple ombre court à la res­cousse d’une lumière. Tout devient un mate­las de tur­bu­lences.

Voiles de voile, couches pel­li­cu­laires jouent de manière dia­phane afin de cas­ser le noc­turne où la fémi­nité est sou­vent reléguée.

jean-paul gavard-perret

ORLAN, mani­feste ORLAN, Edi­tions Manuelle, Paris, 2022, 192 p.