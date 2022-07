Stephen Desberg & Luigi Critone, Le Scorpion — t.14 : “La Tombe d’un dieu”

Lever le voile sur les secrets du passé…

Sur les traces de Méjaï et de sa fille, Armando Cata­lano, dit Le Scor­pion, est parti pour Istan­bul puis Le Caire.

Dans le palais d’al-Kabir, le grand Tug­gar, Méjaï doit se défendre alors que le meurtre d’une des tueuses met tout le monde en émoi. Une favo­rite raconte à al-Kabir que l’assassin a fui sur une felouque affré­tée par l’eunuque ottoman.

Sur le bateau qui des­cend le Nil pour rejoindre la Sab­ba­téenne, le Scor­pion pense à Méjaï et à la manière de déli­vrer sa fille. Il rejoint cette femme pour retrou­ver la tombe d’un Pha­raon mau­dit, Akhe­na­ton, et déchif­frer des textes. Or, cette tombe n’a pas été conçue pour échap­per aux pillards, mais… aux prêtres des cultes anciens.

La quête s’avère aven­tu­reuse et rude car la tombe et les secrets qu’elle recèle remet­traient en cause les fon­de­ments de reli­gions mono­théistes. Et dieu sait si les adeptes de celles-ci détestent ce genre de situa­tion.

Et le Scor­pion est bien déter­miné à mettre, coûte que coûte, la main sur un tré­sor royal qui lui permettrait…

Après Tamose l’Égyptien, ce second volet, donne l’occasion à Ste­phen Des­berg de plon­ger dans les secrets de textes fon­da­teurs, dévoi­lant des faits qui seront contre­faits plus tard. Il exploite quelques thèses de la Kab­bale. Il oppose, dans la région, quelques ambi­tions sur la Pales­tine et sa légi­ti­mité vis-à-vis du peuple juif. Celle-ci est-elle, comme écrit dans la Bible la Terre pro­mise ? Il va plus loin, remet­tant en cause, avec adresse, quelques dogmes.

Mais, le souffle de la grande aven­ture conti­nue de chauf­fer les tri­bu­la­tions du héros. Celui-ci, d’ailleurs, se retrouve déchiré, avec l’entrée en scène de la Sab­ba­téenne, entre deux figures fémi­nines et la volonté de retrou­ver et déli­vrer sa fille.

Ce récit tumul­tueux est mis en images par Luigi Cri­tone, des­sins et cou­leurs, qui suc­cède à Enrico Marini, le créa­teur gra­phique de la saga. Et la trans­mis­sion du crayon et du pin­ceau se passe bien.

On retrouve les per­son­nages conformes aux sou­ve­nirs, des décors flam­boyants comme ces rues ani­mées de Louxor, les scènes noc­turnes dans le désert.

Stephen Des­berg jongle admi­ra­ble­ment entre aven­ture, exo­tisme, éso­té­risme et dogmes reli­gieux pour une intrigue pas­sion­nante, avec une mise en images réus­sie de Luigi Critone.

serge per­raud

Ste­phen Des­berg (scé­na­rio) & Luigi Cri­tone (des­sins et cou­leurs), Le Scor­pion - t.14 : La Tombe d’un dieu, Dar­gaud, mai 2022, 48 p. — 13,00 €.