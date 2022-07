Paul-Armand Gette, Les mains dans la confiture

Confit de nymphe

Fraises, fram­boises et fesses furent depuis sa jeu­nesse pour Paul Armand Gette des désirs sucrés. Quand Mar­tina Tonelli a pro­posé à Paul-Armand Gette d’être son modèle, il l’a invi­tée à mettre les mains dans la confi­ture avec lui.

Mais pas n’importe quelle confi­ture : la confi­ture des Nymphes.

Dans un texte déli­cieux, le créa­teur rap­pelle son goût pour la confi­ture et par­ti­cu­liè­re­ment celle de fraises. Elle reste pour lui celle d’un fruit peu défendu mais révé­la­teur et qu’il uti­lise bien volon­tiers dans ses œuvres.

Quatre pho­tos disent le plai­sir par­tagé, l’instant de grâce du “tou­cher du modèle”. De ces quelques gestes déli­cats et sucrés est né ce livre secret. Gette l’a pré­paré de manière la plus soigneuse.

Ses pho­to­gra­phies aux fruits inat­ten­dus car trans­for­més n’ont rien de pétri­fiées. Et par son texte, il devient le par­fait bouilleur de cru et le sacré brouilleur de cartes tout en demeu­rant le héros d’éros et de la réflexion sur ses audaces.

Ici, l’humour n’exclut pas — bien au contraire — tout un céré­mo­nial de trans­gres­sion. A chaque livre l’artiste et l’écrivain pro­pose tou­jours un obs­tacle au pur jaillis­se­ment, à la jubi­la­tion pré­ma­tu­rée aux­quels incli­ne­rait sa sen­si­bi­lité roman­tique qu’il atté­nue par l’ironie de ses théâtralisations.

jean-paul gavard-perret

Paul-Armand Gette, Les mains dans la confi­ture, Manuella Edi­tions, 2021, Paris, 16 p. — 30,00 €.