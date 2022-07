Ras beau de la tendre quin­qua­gé­naire. Rab pro­gres­si­ve­ment ôté ques­tion frou-frou. Elle toute en bon thé et lui plus soupe au lait mais plein de soif dont le récit rameute la sub­stan­ti­fique moelle et les suaves sueurs. Mamelles bien­tôt s’élanceront sor­tant de leurs nacelles, toutes voiles et balises levées.

Impen­sables occa­sions et numé­ros idem d’une héroïne jusque-là de tresses et détresses enchâs­sées. Frotti-frotta, ventre dehors. Cela se touille, se culbute, se réverse en apar­theid orga­nique où les corps se mêlent avec néan­moins l’air rai­son­nable dans le dégradé des matières.

Chairs des fruits mûrs, pulpes des his­toires du passé se répondent avec oubli du clap de fin. Parmi les stries du lit, la danse des mailles de lumière. Rou­lis, cla­pots hésitent un peu face à la cadence impo­sée au moment où l’œil n’épouse plus la dis­tance mais voit de près.

Mains naviguent du front au flot et draguent la sur­face de la peau, hésitent d’abord à déri­ver plus loin, puis refusent de renon­cer en dépit d’un “à quoi bon ?” pre­mier avant de se jeter à la ren­verse. Une fois défaits avec brio, cer­tains lacets, corps s’échappent (le sien, elle avait pour­tant dit encore qu’on ne l’y repren­drait pas).

Linges aban­don­nés en de tels cinq à sept, aucun passe son tour en feu­trant l’entourage. Cha­cun ôté d’un poids retrouve la rai­son d’être en un rituel lent. S’invente après les vêpres, la plus belle des messes.

Des ful­gu­rances tra­versent et sacrent la vie. Elle s’étonnerait que le corps tarde à les saisir.

jean-paul gavard-perret

Acry­lique d’Alison Bignon