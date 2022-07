Jérôme Bertin, Rage tendre

Tête de bois

Jérôme Ber­tin condense là où tant d’autres diluent dans un sirop lyrique. Mais pour évo­quer son enfance, son ado­les­cence et plus loin encore, les verts para­dis des amours enfan­tines, s’agglutinent Marie Cha­dou mais aussi Bar­bara et celles qui — estime-t-il — ont le feu au slip.

Le poète pro­cède par à-coups, retrouvent les mots d’avant, les mots justes mais pas ceux désuets dont le Macro­nisme se pique, prou­vant par là une vision qui, sous pré­texte d’avancée, tient du rétro­pé­da­lage verbeux.

Bertin, à l’inverse, fait cla­quer les mots de vie là où ça se passe : sur un mini­golf où il fait la ren­contre de Cathy “bonne comme les blés mais / conne comme un curé”, dans un mobile-home ou en des prés où Carine Rou­chon gâte un de ses copains qui lui rend la pareille.

Tout est à fleur de vie et beau­coup se recon­nai­tront en de tels frag­ments où le corps suinte de diverses humeurs et où leur pro­prié­taire en font fiè­re­ment état. Si bien que ces poèmes deviennent un roman d’apprentissage par sauts et gambades.

Existe dans cette façon de dire para­doxa­le­ment une inso­lence élé­gance. Une mau­vaise herbe est là, ce qui ne l’empêche pas de pous­ser pour deve­nir plus qui il est que ce que cer­tains croient qu’il est devenu. Et c’est là l’essentiel.

Tout est d’un humour sérieux dans ce remon­tage où la décons­truc­tion n’est qu’apparente.

Ce qui change de tout ce que de pré­ten­dus poètes mer­diques et ennuyeux tentent de nous faire croire.

Ici, le mer­deux se construit avec sa soli­tude et ses amours ratés mais aussi avec ceux à venir.

jean-paul gavard-perret

Jérôme Ber­tin, Rage tendre, Au diable vau­vert, Vau­vert, juin 2022, 250 p.- 18,00 €.