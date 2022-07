Gargouillis d’un ruis­seau, son du vent, bat­te­ment d’un volet. C’est bien connu : las amants demeurent cachés dans leur taillis pré. Ima­gi­nez alors lorsque les couples sont illé­gi­times ou d’un ordre genré de manière énig­ma­tique… Passe encore à Paris : mais à Cham­béry, Loche ou Annecy, vous pensez.…

La nuit est alors leur refuge pour accueillir cer­tains pol­lens. Du moins quand l’amour fait que la pâte lève. Les nutri­ments ne sont plus pour les cham­pi­gnons de la forêt, ils appar­tiennent à qui entoure l’autre de ses bras plus que d’un poème — même si par­fois l’inutile peut ser­vir de néces­saire.

Tout n’est pour­tant pas simple. En ren­trant, la femme dite adul­tère fait tour­ner la machine à laver dont la petite lumière rouge cli­gnote et appelle. Après milles volup­tés, celle qui vient d’échapper à l’austère doit laver sa robette qu’un vieux car­ni­vore a tachée par décharge d’énergies et force des épidermes.

Leur embra­se­ment plé­nier ne peut rien évi­ter lorsqu’en un feu de forêt deux corps se scellent. L’échange donne la bête aux enfers en para­dis ter­restre par la fonte de la soie selon une cer­taine neige. Ou lorsque l’oiseau de poing se dresse en un nid offert en archi­tec­tures des X et des Y.

Cha­cun sait alors que, pour s’envoyer en l’air, une chambre est plus utile qu’un esca­lier. Fina­le­ment, ce n’est pas la mère à boire à qui cherche asile de lumière là où se mêlent les gémis­se­ments de roi et reine.

Mais seule cette der­nière sait qu’il faut attendre l’essorage pour repas­ser sa robe au fer avant que de le refaire et que l’orage reprenne afin que les amours soient tou­jours ouvertes — et à leur manière — vierges.

S’y cher­chant, les amants sauront-ils enfin ce qu’ils deviennent ?

jean-paul gavard-perret

Photo de Court­ney Roy