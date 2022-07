Bruno Tosi, Affaires Spéciales — “Le dossier Io”

La pre­mière enquête des “Affaires Spéciales”

Le ser­vice des Affaires Spé­ciales est un corps de la Gen­dar­me­rie natio­nale rele­vant direc­te­ment des plus hautes auto­ri­tés. Il est chargé des dos­siers poli­ti­que­ment très sen­sibles pou­vant mettre en péril la sécu­rité de l’État.

Marion Barthes est capi­taine au sein de ce ser­vice. Elle est en ins­tance de divorce. Son fils de dix ans, Élias, est atteint d’hyper mné­sique, une forme d’autisme.

Dans le Mer­can­tour, dans les gorges de Daluis, un homme nu court. Il se sait perdu et, à bout de forces, tente de grim­per dans cet arbre pois­seux.

Parce que la vic­time est un homme de l’ombre de la poli­tique fran­çaise depuis trente ans, Marion est envoyé sur place. Or, c’est sa région d’origine où elle a laissé de bien mau­vais sou­ve­nirs. Ses parents, son frère, des amies vivent encore sur les lieux.

L’accueil à la gen­dar­me­rie de Puget-Théniers n’est pas cha­leu­reux. Elle doit s’imposer et retient, pour l’assister, les deux gen­darmes qui ont décou­vert le corps, à savoir la maré­chale des logis-cheffe Pin­son et l’adjudant-chef Cavaillon.

Alors qu’elle débute l’enquête une seconde vic­time est décou­verte, un homme nu a été jeté en pâture à une meute de chiens. Puis c’est une femme, nue éga­le­ment, retrou­vée tuée dans des pièges à loup. Les vic­times sont mortes dans des scé­na­rios qui évoquent la chasse.

Mais c’est Élias qui, voyant le dos­sier laissé par sa mère, trouve une piste, la ven­geance. Un homme, proche de l’ancien Pré­sident, s’est sui­cidé, comme son épouse et son frère après des révé­la­tions par la presse à scan­dale.

L’affaire prend un tour poli­tique brûlant…

Ce pre­mier épi­sode met en scène une capi­taine de gen­dar­me­rie confron­tée à trois meurtres sau­vages qui demandent une pré­pa­ra­tion impor­tante et une logis­tique sophis­ti­quée. Le roman­cier fait peser sur l’enquêtrice la lour­deur d’un passé récent. Elle-même a sa vie per­son­nelle très per­tur­bée.

De plus, elle va devoir affron­ter les séquelles de faits un peu plus anciens qui ont laissé des traces très désa­gréables et des sen­ti­ments exacerbés.

Autour de ce pivot cen­tral qu’est Marion Barthes, gra­vite une série de pro­ta­go­nistes très construits, très étu­diés, dont les carac­tères et la psy­cho­lo­gie sont éla­bo­rés avec soin. Le décor retenu, cette région du Mer­can­tour, donne un aspect plus farouche encore à ces meurtres.

Si l’héroïne peut être aga­çante au début du récit par son côté tran­chant, l’auteur l’humanise quelque peu et per­met que l’on s’attache à elle et au suivi de sa dif­fi­cile enquête.

Le roman­cier, pour struc­tu­rer son intrigue, ima­gine une cabale pour affai­blir, com­plot qui va au-delà des espé­rances des fomen­teurs mais qui, en retour, enclenche une belle série de réac­tions.

Bien sûr, on ne peut s’empêcher de faire des rap­pro­che­ments avec des évé­ne­ments sur­ve­nus ces der­nières années avec des per­son­nages qui ont, d’une manière ou d’une autre, fait les titres de tous les médias. Ainsi, l’obstination à nier des faits comme, par exemple, cette volonté presque incom­pré­hen­sible de pro­té­ger contre vents et marées ce proche du Pré­sident en titre. Celui-ci n’est-il d’ailleurs pas au centre de l’histoire car le nom du dos­sier prend pour titre un des quatre satel­lites natu­rels de Jupiter ?

On ter­mine ce roman, par­ti­cu­liè­re­ment addic­tif, secoué, en pre­nant conscience de ces pou­voirs occultes qui manient, sur la scène publique, des marion­nettes. Il ouvre sur une autre vision des rôles dans cette classe poli­tique, des rap­ports de force entre ceux qui ont le pou­voir et ceux qui sont les gar­diens de la confor­mité du droit.

Com­ment des gens probes, char­gés de faire appli­quer la jus­tice, peuvent-ils lut­ter contre ces mafias ? C’est l’opacité la plus totale quant à la pro­ve­nance des fonds finan­çant les cam­pagnes élec­tives, quel que soit le parti ou l’individu.

Cette pre­mière enquête des Affaires spé­ciales, mise en scène avec maî­trise, appelle de nos sou­haits les plus pres­sants, de nou­velles inves­ti­ga­tions de la capi­taine Marion Barthes. Le choix de ce pré­nom est-il d’ailleurs inno­cent, le fruit du hasard, ou un hom­mage à une com­mis­saire célèbre ?

serge per­raud

Bruno Tosi, Affaires Spé­ciales — Le dos­sier Io, Hugo, coll. “Thril­ler”, mars 2022, 368 p. – 19,95 €.