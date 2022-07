Jacqueline Fischer, L’élixir de longue envie

“Godriole”

Pour son ouvrage, Jac­que­line Fischer s’est sou­ve­nue du ver de Ver­laine : “Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches… “.

Danielle Ber­thet a rebondi des­sus pour illus­trer ce livre de manière équi­voque : à une gra­vure de bour­geon dressé dans un vert prin­temps, est joint un des­sin aqua­rellé de man­da­ri­nier en fleurs et fruits à savou­rer mais aussi d’une gra­vure de bol pour la soif.

Quant à Jac­que­line Fischer, elle ne s’embarrasse pas de détails : “Le titre pro­ba­ble­ment apo­cryphe a été res­ti­tué sans cer­ti­tude aucune.” Et puisque l’écrivaine ne se mouille pas, c’est au lec­teur de tran­cher dans le vif d’une telle his­toire.

Ce qui n’est pas si simple que l’auteure le pré­tend lorsqu’elle affirme que “Toute res­sem­blance avec des oeuvres anté­rieures ou pos­té­rieures, eu égard à la noto­riété de l’oeuvre et à son sujet sca­breux, sera évi­dem­ment fort tweetable.”

Il faut néan­moins n’y per­ce­voir aucun mépris à l’égard de la lec­trice ou du lec­teur là où la longue errance d’un hidalgo semble se déta­cher du sujet prin­ci­pal du récit A nous de faire avec.

Quitte à opé­rer bien des bévues voire des spé­cu­la­tions éro­tiques peut-être fal­la­cieuses lorsque Jac­que­line Fischer pré­cise :“il est fait men­tion de la lon­gueur de quelque chose mais il n’est pas pré­cisé vrai­ment de quoi il s’agit.”

Et le doute étant per­mis, certain(e)s ne s’empêcheront pas de trou­ver là une forme de volup­tueuse gau­loi­se­rie.

Elle ne peut être que bienvenue.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Fischer, L’élixir de longue envie, Danielle Ber­thet édi­tions, 31éme livre d’artiste de la col­lec­tion Apos­tilles, juillet 2022, Aix-les Bains — 15,00€.