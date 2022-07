Lydie Dattas, La foudre

L’éclat

Lydie Dat­tas lance des frag­ments de moments en décor ver­millon : la vie n’est pas trans­fi­gu­rée car elle l’était déjà aux yeux de celle qui lui redonne néan­moins mille feux par son écri­ture.

C’était le temps où “nos che­ve­lures enflam­mées de pourpre et nos visages car­min juraient un amour éter­nel. Au centre de ce feu se jouait la plus éro­tique aven­ture spi­ri­tuelle” dit-elle, et ce, parce qu’un domp­teur cou­vrait son écri­ture “d’une peau de léopard”.

Mais en cou­vant ainsi la prose poé­tique, l’auteure jette encore “sur ses fauves la goutte d’or de la conscience.” Tout est en flamme dans de telles dérives.

L’écriture réen­gendre la vie avec l’éclat d’un rubis qui rési­dait jusque-là dans un trou de mémoire.

Se réouvre une chaus­sée pra­ti­cable au-delà de portes de feu — preuve que le coeur n’a rien d’une machine à oublier.

Bien au contraire.

jean-paul gavard-perret

Lydie Dat­tas, La foudre, Mer­cure de France, 2022, 128 p.