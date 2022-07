Alma Bibolotti, Visage fragile

La nature dans tous ses états

Née à Bari, c’est en France où elle a tra­vaillé pen­dant 6 ans que la rela­tion avec la pho­to­gra­phie a com­mencé avec la décou­verte des oeuvres de Edward Wes­ton, Mimmo Jodice, Mario Gia­co­melli, Lucien Clergue, etc.

La pho­to­gra­phie est d’abord pour elle un voyage inté­rieur et elle peut expri­mer ses émo­tions les plus profondes.

Elle est pas­sée de la pho­to­gra­phie ana­lo­gique à la numé­rique et une grande par­tie de son tra­vail se concentre sur le lan­gage de la nature, la rela­tion avec le pay­sage qui évoquent des mondes paral­lèles où la rêve­rie et un double sens prévalent.

Pour cette série, Alma Bibo­lotti a pris ces pho­tos dans la par­tie orien­tale des Dolo­mites de Véné­tie dans un pay­sage pri­mi­tif et appa­rem­ment intact.

Les élé­ments natu­rels tra­vaillent sur les rochers depuis, en créant des courbes sen­suelles qui révèlent l’âme pro­fonde de la nature.

Le but de la pho­to­graphe est aussi de mon­trer la fra­gi­lité de la mon­tagne sou­mise aux effets du chan­ge­ment cli­ma­tique. Des don­nées scien­ti­fiques récentes montrent que les zones de basse alti­tude comme la région des Dolo­mites pré­sentent un per­ma­frost fra­gile extrê­me­ment sen­sible aux chan­ge­ments cli­ma­tiques.

Une autre consé­quence des tem­pé­ra­tures éle­vées est la fis­su­ra­tion par le gel : l’eau pro­ve­nant de la pluie ou de la fonte des neiges pénètre dans les rochers et entraîne des effon­dre­ments comme ceux qui ont eu lieu récem­ment en Italie.

Néan­moins, la nature est là dans tous ses états et le témoi­gnage des consé­quences néfastes du réchauf­fe­ment est sub­sumé par ce que la pho­to­graphe donne à voir dans sa poé­sie première.

jean-paul gavard-perret

Alma Bibo­lotti, Visage fra­gile, L’oeil de la Pho­to­gra­phie, juillet 2022.