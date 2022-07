Tau & The Drones of Praise, Misneach

Tirant son nom du concept

“Misneach”, du vieil irlan­dais qui signi­fie bra­voure et cou­rage, ce troi­sième album du groupe irlan­dais Tau & the Drones of Praise (après “Tau Tau Tau” et “Tau & the Drones of Praise”, pro­pose la vision folk de l’auteur-compositeur, multi ins­tru­men­tiste et chan­teur Seán Mulrooney.

Le groupe retrouve une nou­velle fois dans les tra­di­tions folk­lo­riques irlan­daises de Mul­roo­ney mais intègre les ensei­gne­ments des pre­mières nations indi­gènes de Turtle Island, sur le conti­nent américain.

L’album a été enre­gis­tré prin­ci­pa­le­ment à Ber­lin, aux “Impres­sion Stu­dios” par Rob­bie Moore. Celui-ci joue dans la for­ma­tion stu­dio aux côtés de Mul­roo­ney, Earl Har­vin (Tin­ders­ticks), et Lain Faulk­ner (qui s’est chargé de diri­ger les enre­gis­tre­ments sup­plé­men­taires à Dublin, aux Sonic Studios).

“Misneach” devient l’album le plus auda­cieux et réussi du groupe. Il dépasse ce qu’on pou­vait en attendre eu égard aux pré­cé­dents albums par la manière que pos­sède celui-ci de fon­cer vers un ave­nir réima­giné.

Et ce, en diverses inter­ac­tions avec le monde, les auteurs et les auditeurs.

jean-paul gavard-perret

Tau & The Drones of Praise, Mis­neach, Label Glit­ter­beat / Modu­lor, 2022.