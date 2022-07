Pierre-Yves Soucy & Olivier Schefer, Vertiges de la main

L’avè­ne­ment de ce qui échappe

Pierre-Yves Soucy montre ce que devient le don­ner à voir lorsque l’homme quitte l’obscur pour le dépas­ser ou ten­ter d’y par­ve­nir à tra­vers ce que les mots et les images ne font pas ou mal. Il évoque la force du gra­phite qui découpe la page, ouvre sa sur­face vers une pro­fon­deur.

Preuve que le noir crée alors la lumière lorsque qu’une com­po­si­tion trouve une confi­gu­ra­tion sin­gu­lière, unique, presque par­faite en une com­mu­nauté d’émotions.

Olivier Sche­fer (avec lequel Pierre-Yves Soucy s’entretient à la fin du livre) rap­pelle que, pour son com­pa­gnon en un tel ouvrage, “les traits, les traces, les grilles et les lacis, les empâ­te­ments au noir, les entailles du papier, la divi­sion de l’espace ou son res­ser­re­ment, rien de cela ne quitte tout à fait le monde, quand bien même il s’agit de l’égarer et de s’égarer en che­min.“

Le geste devient ainsi le guide de l’écriture comme de l’art. Elle crée la connais­sance et la pen­sée comme si, sou­dain, quelque chose dépas­sait l’intellect. Car si l’esprit dicte la main, la main dicte autant l’esprit.

L’organe de la pen­sée, c’est la main comme l’avait déjà rap­pelé sou­vent Valère Nova­rina. Elle ori­gine l’écriture et ce, non seule­ment dans le gra­phisme manuel. A n’en pas dou­ter, l’ordinateur pro­duit le même effet.

L’extension unique du corps qu’est la main sou­mise au tra­vail de l’œil “porte” la parole au sup­port en l’habillant d’une langue, celle de signes noirs qui donnent sens au virginal.

La trace, pénètre tou­jours dans la page, l’écran. Elle forme, réunit, ras­semble. Pierre-Yves Soucy ins­crit la dia­lec­tique du noir et du blanc qui nous ren­voie à notre fini­tude, à notre mor­ta­lité trans­cen­dée par chaque acte de faire. Et l’auteur de citer à Inge­borg Bach­mann pour le prou­ver.

Dans Ce qui est vrai il écrit : “Tu veilles et guettes ce qui est juste dans l’obscurité, /tourné vers l’issue incon­nue.” Est mis en exorde la tra­vail en quelque sorte du corps dans la fabri­ca­tion de la pensée.

jean-paul gavard-perret

Pierre-Yves Soucy & Oli­vier Sche­fer, Ver­tiges de la main, La Lettre Volée, 2022, 80 p. — 18,00 €.