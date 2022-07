Chiara Mezzalama, Après la pluie

Les temps troubles

L’héroïne du livre est vite au fait de ce qui arrive à son couple. Son époux s’est laissé pous­ser la barbe, change d’eau de toi­lette, revêt des che­mises très colo­rée et cerise sur le gâteau — si l’on peut dire-, il l’ignore sexuel­le­ment.

Elle tombe ainsi dans une situa­tion qu’elle ne pen­sait jusque-là jamais connaître.

Pour ten­ter de s’en sor­tir, Elena quitte Rome, mari et fils ado­les­cents pour se retrou­ver en Ombrie dans la mai­son de cam­pagne de son enfance afin de faire le bilan de sa vie.

Au moment de cette dou­leur intime, en cette région c’est plus que la tem­pête : sur les villes et la cam­pagnes brû­lées par le soleil s’abat un vrai déluge. Les rivières débordent, les routes sont cou­pées, des mai­sons emportées.

Ces consé­quences du réchauf­fe­ment cli­ma­tique font écho à la dégra­da­tion d’un couple. Celui-ci est confronté à sa fin de et celle du monde tel qu’ils l’ont connu jusqu’à ce moment-là.

Mais le voyage que les deux pro­ta­go­nistes entre­pren­dront devient une occa­sion de pen­sées, d’émotions, de ques­tions et de ren­contres qui mar­que­ront un che­min de pro­fond chan­ge­ment pour les deux.

De nom­breux per­son­nages tra­versent cette aven­ture pleine de sus­pense et là où tout pou­vait se réduire en roman “feel­good”, l’auteure sait le pimen­ter de points bien plus saillants.

jean-paul gavard-perret

Chiara Mez­za­lama, Après la pluie, tra­duit de l’italien par Léa Drouet, Mer­cure de France, coll. Biblio­thèque étran­gère, Paris, mai 2022, 256 p. — 18,00 €.