Couchés dans le lit, genoux ouverts, sueur, toi­son, che­veux dénoués. Nus s’empoignent, se caressent, se déplient, se relèvent, s’agenouillent. Toute la langue est leur domaine. Cha­cun fouille, dérange le ciel sur le bord d’une rivière au tumulte inces­sant ou en mon­tagne près d’un lac silen­cieux. Mélange des eaux : des pay­sages se super­posent. Une source jaillit, une écorce éclate qu’un gémis­se­ment vient souligner.

Tiédeur et pic de cha­leur. Cha­cun s’évide, se rem­plit, démêle son désir vers des cimes où des mur­mures se grif­fonnent. Fable en sur­plomb va dans le rituel de gestes lents dont la brû­lure exauce un vœu ancien. Se prendre pour se perdre et se retrou­ver. Ne peuvent ces­ser d’y croire : l’amour dis­perse la pous­sière. Le moi cède quand dans ce faire tout se défait : his­toire de l’un dans l’histoire de l’autre. Le moi et le toi ordi­naires font des efforts pour deve­nir un toit plus qu’un grand mole qui n’existe pas.

Une même attache est là par dif­frac­tion à la hanche ou à l’âme. Non pas enfouie ni dis­si­mu­lée mais libé­rée. De concert, la peur et son éva­nouis­se­ment : “Vous sem­blez énon­cer des mots qui s’effacent” dit-il à celle qui lui répond : “Sans doute car je ne m’adresse pas aux mots.”

Il évoque la bête. Plus de pos­ture. Telles sont les grandes lignes. Même dans l’allongement des jambes. Elles concentrent le plai­sir pour le pul­ser dans la tête. Etreinte rien qu’étreinte. Avant que cha­cun s’affaisse sous son propre poids, inerte. Tous les muscles se détendent. A la remon­tée du drap : une sorte de trem­ble­ment.

La tête déta­chée à la nais­sance des épaules qui s’enveloppent dans les plis du monde. Ber­ceuse. Les yeux sont clos, nuan­cés d’une gran­deur pas­sée. Reste un sen­ti­ment pro­fond, et calme. La lumière s’abaisse.

Et quand la femme se relève, le décol­leté de sa robe est d’une remar­quable souplesse.

jean-paul gavard-perret

Photo de Mar­tine Warner