Serge Le Tendre, Régis Loisel & David Étien, Avant la Quête – t.07 : Folle graine

Quand Mara entre en scène

Avec l’Ordre du Signe, les auteurs s’inspirent des méthodes de sectes, de reli­gions dévoyées qui emploient un pro­sé­ly­tisme de ter­reur. Ce sont les inté­gristes de tous poils qui mettent en œuvre tou­jours les mêmes recettes, l’endoctrinement par le lavage de cer­veau, et la ter­reur par des mas­sacres aveugles.

C’est dans cet album que Mara et Bra­gon s’avouent et concré­tisent leurs sen­ti­ments amou­reux réci­proques. Ce n’était pas évident car de lourdes alté­ri­tés pesaient sur leurs rela­tions. Ils ne sont pas de la même classe sociale. Si elle est prin­cesse, il n’est qu’un rotu­rier. De plus, il a tué, dans des condi­tions spé­ciales, le père de la jeune femme. Paral­lè­le­ment aux deux tour­te­reaux, Kryll et Bul­rog déve­loppent des varia­tions amou­reuses faites de jalou­sie, de frus­tra­tion.

Mais l’intérêt réside dans ces per­son­nages aux pro­fils contras­tés, où le Bien et le Mal ne sont pas dicho­to­miques. Les che­va­liers blancs ont des touches de noir.

Le che­va­lier Bra­gon mène une quête ven­ge­resse contre l’Ordre du Signe qui veut s’emparer d’une conque où est enfermé Ramor, un dieu mau­dit. Bra­gon est averti des recherches que mène Mara en vou­lant déchif­frer le Gri­moire des Dieux pour blo­quer la venue de Ramor.

Mais la magie du gri­moire peut la mettre en dan­ger. Bra­gon décide de la pré­ve­nir et de la… protéger.

Le che­va­lier, en com­pa­gnie de Sla­von se désal­tère dans une auberge quand une bagarre éclate. C’est Bul­rog, un lieu­te­nant de Bra­gon, qui n’apprécie pas les reproches for­mu­lés quant au double jeu mené par Kryll, celle qui, condi­tion­née par l’Ordre du Signe, devait tuer le che­va­lier.

Le len­de­main, lais­sant le gros de sa troupe, Bra­gon et ses trois fidèles partent pour Thâ où réside la prin­cesse Mara. Mais il craint que le passé récent pose des pro­blèmes. Bra­gon, n’a-t-il pas, sous emprise, tué le père de la prin­cesse comme il a fait avec la mère adop­tive de Kryll ?

Mais le temps a atté­nué le cha­grin et enri­chi une réflexion en posant les bases d’une réa­lité. Mara avoue à Bra­gon qu’il lui a man­qué. Elle veut, comme décrit dans le Gri­moire, trou­ver une graine mys­té­rieuse qui per­met­trait d’affaiblir la menace que repré­sente Ramor. Elle décide d’aller la cher­cher dans la loin­taine contrée.

Bra­gon et ses amis par­ti­cipent. Mais la route est longue et périlleuse…

L’action reste omni­pré­sente et les coups de théâtre s’enchaînent, pro­vo­quant une ten­sion qui va crois­sant jusqu’à un dénoue­ment ouvert vers le hui­tième et der­nier tome de cette série pré­quelle.

Les com­bats sont par­ti­cu­liè­re­ment ani­més, le sang gicle cou­vrant les com­bat­tants et les héros. Les expo­si­tions de cadavres empa­lés donnent à pen­ser à de futurs agresseurs.

David Étien assure le des­sin depuis le tome 5, un tra­vail fabu­leux mené sous la hou­lette de Régis Loi­sel, le créa­teur du gra­phisme de la série ori­gi­nale. Le résul­tat est bluf­fant d’une grande qua­lité, avec des décors remar­quables. La mise en cou­leur est réa­li­sée par Nico­las Bègue.

Un album qui main­tient par­fai­te­ment le niveau de cette série avec ce qu’il faut des ingré­dients qui fondent les récits d’héroïc-fantasy.

serge per­raud

Serge Le Tendre (scé­na­rio), Régis Loi­sel (scé­na­rio et direc­tion gra­phique), David Étien (des­sin) & Nico­las Bègue (cou­leurs), Avant la Quête - t.07 : Folle graine, Dar­gaud, juin 2022, 72 p. – 15,00 €.