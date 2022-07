Marion Grébert, Traverser l’invisible

Effa­ce­ments

Docteur en his­toire de l’art de la Sor­bonne et diplô­mée de l’École natio­nale supé­rieure des Beaux-Arts de Paris, Marion Grim­bert est actuel­le­ment pen­sion­naire de la Villa Médi­cis à Rome. Elle s’intéresse par­ti­cu­liè­re­ment à la manière dont la créa­tion des images cor­res­pond à des expé­riences de dis­pa­ri­tion.

Cet inté­rêt d’analyse se double d’une créa­tion lit­té­raire, poé­tique qui posi­tionne son tra­vail de manière ori­gi­nale notam­ment dans ce regard sur la photographie.

Si l’ouvrage par­court une longue his­toire des figu­ra­tions fémi­nines depuis la nais­sance de la pho­to­gra­phie, il per­met sur­tout de voir com­ment des femmes se sont empa­rées du médium.

Leur pou­voir d’auto-figuration contraste avec les posi­tions de modèles pré­va­lant depuis des millénaires.

Le livre rameute bien des types de femmes : filles, mères, amantes, incon­nues énig­ma­tiques, reve­nantes dans un récit aussi cri­tique que per­son­nel. Il explore sur­tout le tra­vail de Fran­cesca Wood­man et Vivian Maier.

Cha­cune à leur manière ont “imagé” la sépa­ra­tion, la mort, le temps. Elles sont deve­nues des modèles de créa­trices et ont engen­dré cha­cune une mytho­lo­gie. Chez Wood­man en rai­son de son sui­cide, chez Maier par la plé­thore pel­li­cules lais­sées non déve­lop­pées et sau­vées fortuitement.

Cet ouvrage expose l’hypothèse d’un tiraille­ment entre une très grande visi­bi­lité figu­ra­tive et une très grande invi­si­bi­lité his­to­rique qui contien­drait la for­mule d’un être-au-monde fémi­nin.

Les deux artistes amé­ri­caines l’ont récu­péré et réin­venté sous forme de visions inédites et qui échappent à la loi du genre. L’art en ces deux types de retraits trouve là un apo­gée en évo­quant com­ment vivre avec l’angoisse de la dis­pa­ri­tion par le retrait plus que par l’exhibition.

jean-paul gavard-perret

Marion Gré­bert, Tra­ver­ser l’invisible, Enigmes figu­ra­tives de Fran­cesca Wood­man et Vivian Maier, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, sep­tembre 2022, 240 p. — 24,00 €.