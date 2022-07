AMI, 100 years Forever (exposition)

Mother of inven­tion — mythes et paysages

L’exposition“100 Years Fore­ver”, est un double hom­mage aux pre­miers migrants arri­vés en 1922 à Per­ama, aujourd’hui ban­lieue d’Athènes, et à la peintre AMI (Anne-Marie Imhoof) qui a consa­cré nombres de ses oeuvres à cette cité et aux dieux grecs.

L’exposition est aussi un hom­mage à la trans­mis­sion: celle d’une mère à sa fille ou si l’on pré­fère d’AMI à Bar­bara Polla, direc­trice de la gale­rie Ana­lix Forever.

AMI (Anne Marie Imhoof) trouve ses motifs de pré­di­lec­tion dans ses pay­sages fami­liers et dans la mytho­lo­gie grecque. Les deux sont par­fois liés comme dans cette expo­si­tion.

La peintre tra­vaille sou­vent par aplats de cou­leurs à l’huile flui­di­fiée, non afin de créer des halots vapo­reux mais de pous­ser la figu­ra­tion vers une abs­trac­tion “tachiste” là où la com­po­si­tion reste le souci premier.

Les tableaux de la série “Per­ama” le prouvent là où le rap­port au réel et au mythe crée un pont entre l’ancien et le nou­veau dans un style pic­tu­ral qui trouve là “l’éternité” que Proust lui récla­mait.

Chez une telle peintre, la beauté “dit” par des com­po­si­tions ce que nous n’entendons pas : elle vient d’en haut (éther) comme d’en bas (réel). Ce der­nier monte dans la lumière, reprend son souffle dans un mélange d’effluves de l’espace et du temps.

Existent là une fixa­tion et un glis­se­ment. S’ouvre une splen­deur par­ti­cu­lière là où un cer­tain clas­si­cisme crée un uni­vers qui rêve d’un pos­sible accord et par l’amour des êtres chez cette pour­voyeuse de vie qui se trans­forme en prê­tresse ser­vante au grand coeur d’une beauté qui incarne un désir de par­tage et de paix.

Entre les mythes et leur trace dans la ville aimée où AMI séjourne sou­vent, l’espace pic­tu­ral sédi­mente des temps dans des nar­ra­tions aux reflets par­ti­cu­liers.

Mais la pein­ture parle ici d’abord de ce qu’elle est — sans quoi elle n’est que reflet et non une rési­dence où habiter.

jean-paul gavard-perret

AMI, 100 years Fore­ver, Ana­lix Fore­ver, Genève, Juillet 2022.