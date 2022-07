De pinces fesses en tourne-vices tour­ne­vis Hache-Île s’est mis à répa­rer la vie, les hor­loges et même les para­pluies dans la loge de la concierge. Il y venait jadis juste prendre un Ver­mouth. Mais la bignolle a su y faire. Depuis il refoule le gou­lot et les aigreurs de sa bil­boque même si le plus sou­vent elle reste dans l’escalier (à moins que l’escalier demeure en elle).



Mais chaque soir il pieute avec et l’appelle sa petite reine puisqu’il l’enfourche de plus belle. D’autres la nomment ser­pent à son­nette et en n’ont jamais connu avec un timbre pareil. Mais la nuit, la bouche dans l’oreiller, pour son pale­fre­nier la drai­sienne est moins loquace. Beso­gneuse elle s’acharne aux gâte­ries et res­semble en cela bien peu au com­mun de l’espèce humaine. Mais son homme le lui rend bien.

On le dit père d’un lar­don crépu dont il ne sau­rait que faire et que ne veut pas connaître celle qui n’a pas eu de bam­bin. Ce n’est pour­tant pas faute d’avoir essayé et non seule­ment avec des loca­taires et des pro­prié­taires. A part d’aller à Lourdes elle ne pou­vait rien faire de plus. Elle en a osé des posi­tions. Par­fois pei­gnoir ouvert et ciga­rette au bec pour que s’entortille le pétrus et le reste, par­fois télé­vi­seur allumé, pas­sant à la cas­se­role à même le lino­leum.

Désor­mais se contente de son homme et de son home. Met du rose sur les ongles, du ver­meil sur les lèvres et de l’ombre sur les mirettes. Les femmes de la mon­tée n’arrivent plus à lui arra­cher les verbes du nez. Avant c’était des “Ren­trez ! Je vous sers un petit noir ?”. Mais niet. Certes, elle jacasse encore : mais hors loge et sur­veillant l’heure comme si elle gar­dait son galant sous séquestre. Façon aussi de le mettre au vert sans besoin de cha­let ou de ferme.

Il y a pour­tant dans l’immeuble beau­coup de gens seuls qu’elle satis­fai­sait jusque là — et quel que soit leur sexe — de diverses manières. Désor­mais, elle ne refuse jamais l’utile mais plus le néné­ces­saire. La loge est deve­nue un garni très coquet : le couple s’y sent bien. Et beau­coup recon­naissent le talent d’Hache-Île. Il les dépanne au besoin et s’efforce de fleu­rir (de lys car il exècre les roses) sa tau­lière. Elle le met au par­fum des péri­pé­ties et des can­cans mais s’économise au besoin afin de ne pas être trop lasse, ce qui ris­que­rait de le négli­ger et de ne pas l’enlacer comme il se doit : “un tel zigue çà n’arrive pas deux fois” pense-t-elle.

Depuis, ils ne se quittent plus. Sinon une fois trois jours. La bignolle dut aller chez une amie qui gagne sa croûte avec ses miches. Elle pal­lia à l’indisponibilité de la malade en répon­dant à un défilé d’assidus. Elle y a subi bien des secousses sur un pageot à miroirs. De retour elle n’avoua à son amant que l’essentiel. “Tu ne vois pas qu’elle fait de sa vie ?” rétorqua-t-il mais elle de répondre ” Tu as de ces visions, mon Hache-Île !” sans lui dire que — boyau à la rigole — elle usa ces jours-là bien des draps et de petites culottes.

D’ y pen­ser la nos­tal­gie la prend par­fois encore. Avant d’avoir les che­veux poivre et sel, deux ou trois mes­sieurs ou dames étaient reçus au quo­ti­dien. Un(e) s’en allait, l’autre arri­vait. Avec à la main par­fois un bal­lo­tin de cho­co­lats au fin ruban et un cha­peau sur la tête pour évi­ter qu’on les recon­naisse. Mais tout ce qui ren­trait chez elle, désor­mais sa copine en fait son affaire.

La pan­carte “La concierge est dans l’escalier” n’est plus réser­vée à de telles visites. Elle ne reçoit plus que son galop-pain, il est sorti des marches et elle y tient.

jean-paul gavard-perret

Photo de Bet­tina Gorn