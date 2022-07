Marie-Philippe Deloche & Philippe Bourret, Retours de voix

Pillow-Book

Dans ce jeu à quatre mains où la gémel­lité fait le jeu d’une tierce per­sonne, l’amante s’adresse à son autre ou son hôte par jeux de bords et de marges folles capables de créer un cou­rant souterrain.

L’homme tente tou­jours de répondre à l’injonction de la sirène qui, pour mieux le séduire, fait de son corps un “pillow book”. Et dans cette tra­ver­sée d’espaces-temps, il ne s’agit pas de lapi­der les moments — même s’il n’est pas jusqu’aux cailloux de pleurer.

Le but est de recréer une acces­sion à la terre de l’il(e) d’elle où il faut abor­der non sans volupté.

Puisqu’ici tout est de l’ordre des désirs selon divers aveux.

Plus ques­tion d’autres saluts que celui de l’amour. Dans ce “sus­pens”, l’homme n’a plus à cher­cher la femme car elle-même s’est trou­vée.

Là où le vent sou­pire, là où la rivière est sans retour qu’importent les sai­sons : l’écriture fille et mère reste la femme du même et du sans nom.

jean-paul gavard-perret

Marie-Philippe Deloche & Phi­lippe Bour­ret, Retours de voix, Uni­cité, 2022, 97 p.