Ottavio Marino, Lettres d’amour vers le futur

Pour croire en l’avenir

La pan­dé­mie a entraîné de nom­breux pro­blèmes et — entre autres — chez les étu­diants qui ont vu leur vie et leurs habi­tudes et inter­ac­tions sociales chan­ger. Lettres d’amour vers le futur évoque l’histoire de cer­tains d’entre eux.

Ceux de l’orchestre de l’ “I. C. Lanza Milani”, à Cas­sano Ionio, une petite ville du sud de l’Italie.

Surgit la sombre nar­ra­tion d’une his­toire de rési­lience, de cou­rage et de déter­mi­na­tion des gar­çons et des filles de cette école contraints d’interrompre leur che­min pour des rai­sons de santé évi­dentes.

Pour cause d’enseignement à dis­tance et autres pro­blèmes, l’orchestre a dû s’arrêter. Peu à peu, les élèves ont tou­te­fois recom­mencé à jouer ensemble.

Les pho­tos — à tra­vers des por­traits de ces jeunes vir­tuoses — montrent leur pre­mier concert public après la pan­dé­mie. C’est l’évocation d’un moment de grâce et de lumière. Elèves et pro­fes­seurs ont donné là l’espoir ou la pro­messe d’un ave­nir moins douloureux.

jean-paul gavard-perret

Otta­vio Marino, Lettres d’amour vers le futur, 2022.