Sauvages

Le Duo de Party Dozen ori­gi­naire de Syd­ney (Aus­tra­lie) est com­posé de Kirsty Tickle (saxo­phone) et de Jona­than Bou­let (per­cus­sions et sam­pler).

Depuis sa for­ma­tion en 2017, il a acquis une noto­riété entre autres par des pres­ta­tions incen­diaires. Il a effec­tué des tour­nées notam­ment avec LIARS, Tro­pi­cal Fuck Storm et Via­gra Boys.

Son troi­sième album The Real Work sort sur on nou­veau label new-yorkais Tem­po­rary Resi­dence Ltd. The Real Work. Le duo conti­nue ses expé­ri­men­ta­tions sonores impres­sion­nantes et pour la pre­mière fois invite un autre artiste sur son pro­jet.

Pas n’importe lequel : Nick Cave, qui impro­vise une contri­bu­tion mémo­rable sur le for­cené “Macca The Mutt”.

L’album est un mélange ambi­tieux et réussi de doom, hard­core, psy­ché­dé­lisme, no-wave et indus. L’ensemble va jusqu’à des sortes de hur­le­ments et d’effets sonores puis­sants et lan­ci­nants lorsque ceux-ci s’imposent.

La force sau­vage reste dans l’âme et la musique explo­sive et mélo­dique (mais selon une belle liberté) chez ces deux indé­pen­dants. Ils jouent et enre­gistrent tout eux-mêmes et retrouvent l’énergie cor­ro­sive du rock pre­mier revi­sité par les tech­niques actuelles.

jean-paul gavard-perret

Party Dozen, The Real Work, Tem­po­rary Resi­dence Ltd. / Modu­lor, 2022.