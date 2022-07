Perrine Le Querrec, Vers Valparaiso

Son nom, Valparaiso

Perrine Le Quer­rec dresse ici son por­trait intime sinon par anti­phrases du moins par d’astucieux biais. Et ce, jusqu’à accu­ser un autre de por­ter son nom.

Mais aussi avan­cer pour un plein — à deux.

Sinueuse et secrète, l’auteure dit son monde. Il recèle des “plu­riels aban­don­nés”, excen­triques, fugi­tifs qui ont grevé sa mémoire. Val­pa­raiso est donc ici plus qu’un lieu.

C’est une invi­ta­tion au voyage inté­rieur, c’est l’autre pour en deve­nir “un nid entre deux de tes pierres”, et une lumière qui éclaire son dédale.

Existe donc une adresse secrète mais où par­ler c’est aussi s’entretenir avec soi-même au sein des gouffres intimes dans l’espoir d’une ren­contre (impos­sible ?), d’un seuil (infranchissable ?).

La poé­tesse mul­ti­plie moins les sor­ties qu’une entrée où ses “rêves s’engouffrent dans tes pers­pec­tives sans jamais voir leur fin”. Ces rêves s’enfilent dans des règles du jeu qui enjambent le mys­tère.

Il s’agit donc là d’une pré­pa­ra­tion au voyage plus loin que Venise ou Cal­cutta désert : à savoir, le lieu du lieu le plus impro­bable pos­sible — d’où le titre.

jean-paul gavard-perret

Per­rine Le Quer­rec, Vers Val­pa­raiso, Edi­tions Car­nets du Des­sert de Lune, Val de Reuil, 2022, 102 p.