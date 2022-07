RFI / Série d’été — Littérature sans frontières : Une terre, un.e auteur.e

Ven­dredi 15 juillet : Au Congo-Brazzaville avec Fann Attiki, auteur de Cave 72 (Edi­tions JC Lat­tès, 2021) et lau­réat du prix Voix d’Afriques RFI en 2021

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Samedi 16 juillet : En Afrique du Sud avec Sin­diwe Magona, auteure de Mère à mère (Edi­tions Mémoire d’encrier, 2020)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Ven­dredi 22 juillet : Au Séné­gal avec David Diop, auteur de La Porte du voyage sans retour (Edi­tions du Seuil, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Samedi 23 juillet : Au Bré­sil avec Estelle-Sarah Bulle, auteure de Les étoiles les plus filantes (Edi­tions Liana Levi, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Ven­dredi 29 juillet : Au Mozam­bique avec Isa­bela Figuei­redo, auteure de Car­net de mémoire colo­niale (Edi­tions Chan­deigne, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Samedi 30 juillet : Au Nige­ria avec Chi­ma­manda Ngozi Adi­chie, auteure de Notes sur le cha­grin (Gal­li­mard, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Ven­dredi 5 août : En Islande avec Auður Ava Ólaf­sdót­tir, auteure de La vérité sur la lumière (Edi­tions Zulma, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Samedi 6 août : En Répu­blique démo­cra­tique du Congo (RDC) avec Tatiana Muka­nire Ban­da­lire, auteure de Au-delà de nos larmes, le récit choc d’une sur­vi­vante (Edi­tions des Femmes, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Ven­dredi 12 août : En Côte d’Ivoire avec Mar­gue­rite Abouet pour le tome 2 de sa bande des­si­née Le com­mis­saire Kouamé (Gal­li­mard, 2021)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Samedi 13 août : Au Mali avec Dia­dié Dem­bélé, auteur de Le duel des grands-mères (Edi­tions JC Lat­tès, 2022)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Ven­dredi 19 août : En Gui­née avec Tierno Moné­nembo, auteur de Saha­rienne Indigo (Edi­tions du Seuil, 2022)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

Samedi 20 août : En Tuni­sie avec Faw­zia Zouari, auteure de Par le fil je t’ai cou­sue (Plon, 2022)

Redif­fu­sion, à (ré)écouter sur rfi.fr

À pro­pos de « Lit­té­ra­ture sans fron­tières » : Parce que le livre ouvre sur le monde et que le monde se com­prend par le livre, chaque semaine, le maga­zine lit­té­raire de RFI reçoit un grand écri­vain fran­co­phone ou étran­ger. Au som­maire, éga­le­ment, toute l’actualité de la lit­té­ra­ture fran­çaise et inter­na­tio­nale : des repor­tages, des témoi­gnages, des coups de cœur et un par­te­na­riat avec le maga­zine « Books » qui rend compte, chaque mois, des livres et des idées du monde entier.

A réécou­ter sur rfi.fr