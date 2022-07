Les Cahiers Nature des Editions Sloli

Les Edi­tions Sloli pro­posent une col­lec­tion de cahiers d’activité et de créa­ti­vité pour les enfants de 4 ans à 10 ans. Ils ont pour but de leur faire décou­vrir la nature et le déve­lop­pe­ment durable, grâce à des pages d’activités variées: écri­ture, “cherche et trouve”, jeux, des­sins, idées pour pro­té­ger la nature, recette de cui­sine, colo­riages, lec­ture, conte­nus édu­ca­tifs, décou­verte artis­tique, acti­vi­tés manuelles, et même des pos­tures de yoga pour enfant !

Si vous êtes à la recherche d’un livre d’activité pour enfant, vous êtes donc au bon endroit ! Chaque cahier d’activité Sloli Edi­tions est dif­fé­rent et com­prend des conte­nus édu­ca­tifs ori­gi­naux et variés autour de thèmes pas­sion­nants qui favo­risent l’éveil des enfants, l’apprentissage et la décou­verte du monde et de la nature. Au pro­gramme : décou­verte des ani­maux de la forêt, des fruits et légumes du pota­ger, des océans et des ani­maux marins…

Ces car­nets cap­ti­ve­ront aussi bien les enfants que les parents ou adultes qui les gui­de­ront, et sont la pro­messe de belles décou­vertes en famille et de grands moments de créa­ti­vité ! Ces cahiers d’activité enfant sont par ailleurs fabri­qués de manière aussi éco­lo­gique que les jeux, jouets, affiches et livres jeu­nesse Sloli : ils sont impri­més en France sur du papier recy­clé et à par­tir d’encres végétales.

Voir dans le détail les acti­vi­tés variées et ori­gi­nales pour les enfants pro­po­sées par Sloli