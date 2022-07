Leslie Smith III, The Depth of Thoughts: New Abstractions (exposition)

Ouvrir

L’artiste afro-américaine Les­lie Smith III, tant par pein­tures que ses œuvres sur papier en ses récentes com­po­si­tions abs­traites, exprime les notions de perte, de désir, d’attente et de plé­ni­tude du vide. ll révèle aussi la com­pa­ti­bi­lité, le res­sen­ti­ment, la trans­pa­rence et l’opacité “comme autant de per­son­nages influen­çant nos inter­ac­tions.“

D’où une nou­velle inter­pré­ta­tion de l’abstraction. Elle cor­res­pond à une vision d’un monde d’inclusion et d’acceptation, qui se fonde sur l’altérité.

Leslie Smith III s’intéresse aussi au geste dans la pein­ture pour son poten­tiel allé­go­rique qui per­met d’élargir les notions de repré­sen­ta­tion. Les pein­tures sug­gèrent des iden­ti­tés com­plexes à mul­tiples facettes. Ses œuvres sont com­po­sées de plu­sieurs toiles et châs­sis décou­pés puis assem­blés en des ren­contres dis­pa­rates et contras­tées.

La pein­ture devient ainsi un objet tri­di­men­sion­nel média­teur d’expérience sen­sibles, au-delà de la planéité.

L’artiste conti­nue d’interroger le para­doxe de la pein­ture en créant des œuvres entre pein­ture et sculp­ture qui repoussent la fron­tière du plan bidimensionnel.

jean-paul gavard-perret

Les­lie Smith III, The Depth of Thoughts : New Abs­trac­tions, gale­rie Isa­belle Gou­nod, 13 Rue Cha­pon, 75003 Paris, du 3 sep­tembre au 22 octobre 2022.