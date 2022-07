Danielle Thiéry, La Souricière

Avec Marion, au cœur de drames familiaux

Avec Danielle Thiéry, le lec­teur entre de plain-pied dans le quo­ti­dien de poli­ciers, le quo­ti­dien sor­dide, trau­ma­ti­sant. Il côtoie, avec l’équipe de l’Office, une lie de l’humanité.

Vador, un dan­ge­reux pédo­phile, est ter­ro­risé quand il apprend qu’il va bien­tôt sor­tir du centre péni­ten­tiaire de Caen. Il se sui­ci­dera après la visite d’un prêtre.

La com­mis­saire Marion assiste, à la mai­rie du 14e arron­dis­se­ment de Paris au mariage de Valen­tine Cara et de Rose. Au fond de la salle, une femme tousse fré­quem­ment. C’est la mère de Valen­tine, mais elle ne veut pas la ren­con­trer, elle veut voir Marion pour lui faire part de ses doutes quant au sui­cide de Vador. Elle fuit avant que sa fille puisse l’approcher.

Dans la Sou­ri­cière, Hadès sou­met un pri­son­nier, qu’il appelle Secré­taire géné­ral, à la tor­ture, le for­çant à regar­der une scène enre­gis­trée de pédo­phi­lie.

La classe poli­tique est en émoi. Fabien Larcy, le Secré­taire géné­ral du Parti de la gauche révo­lu­tion­naire a dis­paru depuis quatre jours. Parce qu’il a été mêlé à une affaire trouble, que des images com­pro­met­tantes ont été retrou­vées sur un ordi­na­teur lors d’une per­qui­si­tion au siège du parti, le par­quet veut une co-saisie du dos­sier entre la Bri­gade cri­mi­nelle et l’Office.

Valen­tine recherche sa mère pour ten­ter de se récon­ci­lier. Celle-ci fait contac­ter Marion depuis un luxueux éta­blis­se­ment de santé, ce qui étonne compte-tenu de son train de vie modeste.

Pour­quoi veut-elle cette enquête sur la mort de Vador ? Les recherches pour retrou­ver Larcy amènent, tant Valen­tine que Marion, à être prises dans un piège qui semble impos­sible de déjouer et qui va les mettre en danger…

Avec La Sou­ri­cière, l’intrigue s’appuie sur la pédo­phi­lie. Mais le pro­pos s’intègre dans un cadre plus large, s’intéressant aux sources de cette infa­mie. Avec des per­son­nages nou­veaux, l’auteure exa­mine les trau­ma­tismes qui peuvent conduire à une telle déviance et les rai­sons annexes qui la favo­risent. Chaque pro­ta­go­niste est détaillé, son carac­tère étoffé, ses moti­va­tions comme ses trau­ma­tismes, les liens béné­fiques comme funestes qu’il a pu tis­ser, ten­ter de nouer, sont étu­diés. L’auteure met en scène des modèles psy­cho­lo­giques dont on com­mence à connaître les mal­heu­reuses conséquences.

Quoi qu’il en soit, Danielle Thièry bous­cule sa gale­rie de per­son­nages récur­rents, montre l’importance du vécu de l’enfance dans la construc­tion de l’adulte et mène des enquêtes qui débouchent sur des dénoue­ments remar­quables.

Dans ce roman, un per­son­nage poli­tique occupe une place de choix et on ne peut s’empêcher, sur cer­tains points, de faire des rap­pro­che­ments avec un indi­vidu qui occupe la scène média­tique en fai­sant son show.

La roman­cière se sert de l’actualité pour intro­duire des détails, pour expli­ci­ter des situa­tions, évoque les ratés pro­cé­du­raux, les black-out judi­ciaires qui contri­buent à l’enlisement de dos­siers…

Elle use d’images fortes pour expli­ci­ter atti­tudes et situa­tions. Tou­te­fois, on peut avoir quelques doutes quant à celle rela­tive à l’attitude gla­ciale d’une dame : “…l’air d’une vierge outra­gée par une armée de sou­dards.”

Un roman pas­sion­nant, addic­tif, par­ti­cu­liè­re­ment riche en infor­ma­tions et don­nées de toutes natures, où des intrigues, tant prin­ci­pale que secon­daires, sont construites avec un redou­table art du récit.

serge per­raud

Danielle Thiéry, La Sou­ri­cière, Flam­ma­rion, Label “Ver­si­lio”, juin 2022, 416 p. – 21,00 €.