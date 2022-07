Maïa Mazaurette, Bedroom, Takeover# (exposition)

D’or et de chair

Maïa Mazau­rette est connue comme experte en sexua­lité, chro­ni­queuse (entre autres à “Quo­ti­dien”), auteure de nom­breux livres, illus­tra­trice et désor­mais réa­li­sa­trice et actrice de docu­men­taires sur le désir fémi­nin et mas­cu­lin.

Elle est aussi — et peut-être sur­tout — artiste. Elle peint des corps d’hommes nus en frag­ments le plus sou­vent et en les parant d’or afin de réin­ven­ter un nou­veau style de des­sin aca­dé­mique.

Elle veut créer de nou­velles rela­tions de genres et ce qu’elle nomme “des uto­pies bienheureuses.”

Le réa­lisme poé­tique — ou plu­tôt la figu­ra­tion rehaus­sée– rap­proche incons­ciem­ment d’un souffle de l’amour dont on ne saura jamais rien sinon ce que Maïa Mazau­rette en sug­gère à tra­vers une his­toire revi­si­tée de la nudité dans la peinture.

jean-paul gavard-perret

Maïa Mazau­rette, Bedroom, Takeo­ver#, Syn­chouse, Istan­bul, juillet 2022.