Hélène Peytavi, fruit_défendu (exposition)

Matière et sensation

Hélène Pey­tavi ramasse, col­lecte — le long de ses marches dans les lieux médi­ter­ra­néens — feuilles, fruits, cailloux, bois, etc. Ses récoltes deviennent des col­lec­tions de formes et de cou­leurs.

Et l’atelier devient le labo­ra­toire du geste pic­tu­ral là où l’aquarelle et l’huile très fluide per­mettent de tra­vailler sur le motif.

Mais ce der­nier plus, que simple objet, devient l’apparition de la cou­leur, de la lumière. Bref, il change de nature, la matière deve­nant sen­sa­tion. Dans cette expo­si­tion les fruits jouent sen­suel­le­ment avec la lumière qui les absorbe en des effets de sur­faces et de traits.

Fentes, galbes, cou­leurs pro­posent ainsi l’apparition du désir et de la transgression.

Le blanc impose un socle aux découpes des formes et des cou­leurs. Entre abs­trac­tion et figu­ra­tion, l’art “végé­tal” prend un sens par­ti­cu­lier.

Le spec­ta­teur est invité à une expé­rience sen­suelle devant ces pré­sences ambi­guës et plus ou moins allé­go­riques dont le sens demande une interprétation.

jean-paul gavard-perret

Hélène Pey­tavi, fruit_défendu, La Capel­leta, 66400 Céret, du 29 juillet au 6 août 2022.