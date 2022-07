Jehan Van Langhenhoven, Traité d’onanirisme à l’usage de celles qui ont perdu la mémoire

La modi­fi­ca­tion ou l’Emmatome crochu

Jehan Van Lan­ghen­ho­ven, fidèle au lyrisme en haut degré qu’il sait cou­per au besoin (mais jamais à l’eau), crée une adresse à l’Aimée qui, par­fois, s’écartant du jeu de l’amour fait celui de Tha­na­tos. Le tout au moment — où pour sim­pli­fier — un train s’ébranle. Il n’est pas le seul.

D’autant que, selon le rédac­teur d’une telle mis­sive, “il y a des gens bizarres dans les trains et dans les gares” dont il fait autant par­tie que sa correspondante.

Elle a tout fait pour ne qu’il ne la pos­sède. Tout sauf le néces­saire. Car il existe divers pra­tiques qui per­mettent à l’action d’être la soeur du rêve.

Car le rêve — eu égard et entre autres aux relents d’enfance (tar­dive) et de mau­vaise lit­té­ra­ture (de gar­ne­ments) -, machi­ne­rie des fan­tasmes, prouve que les mots font ce que la femme ne fait pas.

D’où, dans ce train à la Del­vaux, cette modi­fi­ca­tion — comme écri­vait Butor -, cette révo­lu­lo­tion ona­ni­rique qui sham­pooine les che­veux ou plu­tôt ses racines. Preuve que l’écriture n’est pas for­cé­ment “la dégaine fanée d’un vieux faune au gland flé­tri”.

Jehan Van Lan­ghen­ho­ven — pen­dant qu’il est temps, bref que Tha­na­tos nous “tatane” — reste le fauve même quand la fin fait signe.

Demeure chez lui un chant du cygne qui, fri­sant de loin le vul­gaire, le per­ma­nente de manière plus volup­tueuse que gros­sière afin de réani­mer la vie même si le verbe et le rêve n’en peuvent mais contre la grande mort.

Néan­moins — et c’est ras­su­rant -, d’une façon ou d’une autre, s’érige la petite.

jean-paul gavard-perret

Jehan Van Lan­ghen­ho­ven, Traité d’onanirisme à l’usage de celles qui ont perdu la mémoire, Edi­tions Douro, coll. La Bleu-Turquinn, Paris, juin 2022, 56 p. — 16,00 €.