Louis Dubost, Diogène ou la tête entre les genoux

Fruits de la passion

Louis Dubost pro­pose une ode poé­tique et phi­lo­so­phique au jar­din et à ses jar­di­niers d’occasion ou d’opérette — ce qui est un peu la même chose…

Son ban­quet est un abé­cé­daire aux mul­tiples entrées vers une nature aussi vitale que mena­cée et dont les varié­tés sont des plus affrio­lantes : de l’abricot fesses d’ange à l’artichaut napo­li­tain, de la carotte sata­nique aux petits pois sénateurs.

Voici donc un livre de com­plète culture. La sen­sua­lité y règne.

Et ce, chaque matin : “une fois le café avalé et après avoir bourré la pre­mière pipe de la jour­née, Dio­gène fait un tour au pota­ger” pour y décou­vrir des ivresses pay­sa­gères et gus­ta­tives en toute sim­pli­cité dans la fraî­cheur du monde.

Les sai­sons ne font rien à l’affaire puisqu’il faut culti­ver son jar­din sans cesse. Et savoir l’observer.

Si bien que Dubost devient notre poète phi­lo­sophe édu­ca­teur et fait de nous au moins des jar­di­niers en herbe.

jean-paul gavard-perret

Louis Dubost, Dio­gène ou la tête entre les genoux, Les Car­nets du des­sert de lune”, mai 2022, 120 p. — 15,00 €.