Leonardo Sciascia, Actes relatifs à la mort de Raymond Roussel

Contre-enquête

La soir de sa fin, Rous­sel ne vou­lait pas mou­rir : “il vou­lait, pensons-nous, uni­que­ment dor­mir” esti­mait (sans doute à tort puisqu’il s’ouvrit les veines…) sa com­pagne Char­lotte Fre­dez.

Et son affir­ma­tion vient sans doute — comme l’estime Scias­cia - de ce qu’elle fut rat­tra­pée par le culte des rous­sel­liens qui virent en elle la femme dévouée au génie, témoin de ses der­niers jours et de sa mort.

Après une enquête sans autop­sie et d’une rapi­dité éton­nante, il est décrété par la police de l’État fas­ciste ita­lien que “M. Rous­sel — de nature neu­ras­thé­nique — s’était sui­cidé par excès de bar­bi­tu­riques dans la nuit du 13 au 14 juillet”. C’est alors que Leo­nardo Scias­cia entre en scène, comme véri­table enquê­teur

Il reprend avec soin et cir­cons­pec­tion le procès-verbal du juge Mar­giotta ainsi que les dires des témoins et des proches de Rous­sel. Il pointe alors bien des inco­hé­rences. La conclu­sion est aussi sur­pre­nante que sans appel : “il n’avait pas envie de mourir”.

Et c’est l’occasion pour Scias­cia de pré­sen­ter une cri­tique des méthodes de la police fas­ciste. A mesure que les indices s’accumulent, il sou­ligne les bizar­re­ries. Et quand les faits se figent, l’auteur fait appa­raître le mys­tère et la com­plexité.

Jusque dans sa mort, Ray­mond Rous­sel se devait de demeu­rer une énigme, fidèle à qui il fut : dandy toxi­co­mane, inven­teur de bizar­re­ries lit­té­raires salué par les sur­réa­listes dont Bre­ton qui le consi­déra comme “le plus grand magné­ti­seur des temps modernes”.

jean-paul gavard-perret

Leo­nardo Scias­cia, Actes rela­tifs à la mort de Ray­mond Rous­sel, tra­duc­tion de l’italien par Jean-Pierre Pisetta, Allia, Paris, 2022, 64 p. — 7,00 €.