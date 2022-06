Giulia Neri, Gold Edition (exposition)

L’illus­tra­trice ailée

Giulia Neri est illus­tra­trice et artiste concep­tuelle. Elle vit et crée dans un petit vil­lage des Dolo­mites. Née à Bologne où elle a étu­dié à l’Institut d’art, elle a ensuite bifur­qué et a obtenu un diplôme en psy­cho­lo­gie et plus tard en psy­cho­thé­ra­pie.

Mais en tra­vaillant comme psy­cho­logue, elle ne s’est jamais sen­tie com­plè­te­ment satis­faite de sa vie.

En effet, sa grande pas­sion était le des­sin et l’illustration et, donc, à un moment donné, elle a décidé de chan­ger tota­le­ment de vie. À par­tir de là, elle a fait de sa pas­sion son tra­vail et sa vie, en attei­gnant des objec­tifs impor­tants. Son art découle tou­jours du désir d’étudier et de repré­sen­ter les com­por­te­ments humains en un appel à la liberté et au voyage.

jean-paul gavard-perret

Giu­lia Neri, Gold Edi­tion, Cara­col Art Gal­lery, Via Porta Pala­tina, 9, 10123 Turin, 2022.