Laurent Guillaume, Un coin de ciel brûlait

Une belle démons­tra­tion de géopolitique

Dans la Sierra Leone en 1992, Neal, douze ans, et Saad, le fils du direc­teur de la com­pa­gnie De Beers pour la région, veulent mon­trer à leur amie Eden une sur­prise en forêt. Sur place, ils per­çoivent des pré­sences et se cachent. Ils voient pas­ser des rebelles du RUF (Revo­lu­tio­nary Uni­ted Front) qui viennent voler les dia­mants extraits de la mine. Ils assistent à l’exécution sau­vage du père de Saad.

Neal, affolé par la tour­nure des évé­ne­ments, part retrou­ver son père, resté dans son ate­lier, en ville. Ce qu’il découvre le met dans une rage folle. Il tue deux rebelles avant d’être cap­turé et emmené après avoir été forcé de faire un acte abominable.

De nos jours, Tanya Rigal, jour­na­liste à Media­part, est convo­quée par la police dans la chambre d’un hôtel gene­vois où l’informateur qu’elle devait ren­con­trer a été assas­siné. Elle trouve sur place une femme, Amanda Sharp, qui se pré­sente comme fai­sant par­tie du dépar­te­ment d’État, en fait de la CIA.

James Song­bono se pré­sente à la pri­son de Frank­land, au Royaume-Uni, pour le poste de méde­cin. Après de nom­breuses mis­sions éprou­vantes pour MSF, il éprouve le besoin de souf­fler. Compte tenu de ses réfé­rences, il est embauché.

Neal n’a pas d’autre choix que se sou­mettre à l’autorité de Cobra, le chef du groupe rebelle. Sous la férule d’un vieux sol­dat, Le Ser­gent, il devient un guer­rier, un tireur d’élite, ayant tou­jours, tou­te­fois, l’espoir de pou­voir retrou­ver sa mère.

Tanya se retrouve impli­quée dans une affaire ter­rible quand elle découvre que c’est le tueur de son infor­ma­teur qui lui a donné rendez-vous à Genève et qui lui a envoyé un dos­sier plus qu’explosif… Un tueur qui la connaît, qui sait où elle habite…

Le roman­cier pro­pose de suivre trois par­cours, à des époques dif­fé­rentes, par­cours dont la pro­gres­sion est faite de vio­lences et de car­nages. Autour des années où l’enfant-soldat Neal par­ti­cipe aux actions révo­lu­tion­naires, plus des pillages qu’une recherche d’amélioration sociale des popu­la­tions, la quête de Tanya pour com­prendre des rouages téné­breux et la pour­suite d’un objec­tif long­temps mys­té­rieux de James, l’auteur tisse des trames d’une grande ten­sion, des intrigues d’une belle effi­ca­cité.

Il aborde de front le sort des enfants-soldats, le pillage des richesses, le tra­fic des dia­mants. Il dépeint ces groupes armés qui, sous pré­texte de res­ti­tuer le pou­voir au peuple, sont aussi des outils de pré­da­tion des res­sources. Il cite les inter­ven­tions à contre­temps de l’ONU, du FMI où des tech­no­crates prennent des déci­sions sans connaître l’état des lieux, les buts des pro­ta­go­nistes, des choix ineptes pris du fond de bureaux cli­ma­ti­sés selon des dogmes poli­tiques et éco­no­miques dépas­sés, d’un autre âge. Il décrit des mili­taires de l’armée du Congo, de piètres com­bat­tants plus doués pour la rapine, pour tabas­ser des civils désar­més, vio­ler les femmes et des enfants.

Chaque pro­ta­go­niste fait l’objet d’un por­trait détaillé reve­nant sur les ori­gines, les eth­nies, l’entourage qui gra­vite autour de lui, son envi­ron­ne­ment et peau­fine des carac­tères, des pro­fils psy­cho­lo­giques par­ti­cu­liè­re­ment étu­diés. Avec ces per­son­nages, c’est la des­crip­tion au vitriol, mais si proche d’une réa­lité, de situa­tions en Afrique, de concur­rence entre des ser­vices, de repré­sailles. Entre les mer­ce­naires, les ser­vices plus ou moins secrets, le jour­na­lisme d’investigation, il y a matière à se réga­ler des péri­pé­ties et des nom­breux rebondissements.

De la Sierra Leone à Genève, de Washing­ton à Frank­land, de Paris au Cap, de Mon­ro­via à Nice le roman­cier détaille le des­tin fra­cassé de Nael, la quête de vérité de Tanya, la ven­geance de James ne lais­sant aucun répit à son lec­teur tant la ten­sion s’amplifie.

Avec Un coin de ciel brû­lait (vers emprunté à Jacques Brel), Laurent Guillaume signe un roman noir géo­po­li­tique qui accroche l’intérêt par la jus­tesse de ses pro­pos et la toni­cité des actions.

serge per­raud

Laurent Guillaume, Un coin de ciel brû­lait, Folio, coll. “Poli­cier” n° 965, juin 2022, 464 p. – 8,20 €.